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Con la mirada puesta en las elecciones 2027 en la Ciudad, Karina Milei recibió a legisladores porteños de LLA

Karina Milei recibió a legisladores porteños de La Libetad Avanza (LLA) en la Casa Rosada con el objetivo armar la plataforma electoral para las elecciones de 2027 en CABA.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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KArina Milei encabezó una cumbre en Casa Rosada con legisladores porteños de LLA. Foto: Prensa Presidencia.

KArina Milei encabezó una cumbre en Casa Rosada con legisladores porteños de LLA. Foto: Prensa Presidencia.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió hoy en Casa Rosada a la jefa del bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez, junto a legisladores porteños y equipos técnicos de La Libertad Avanza porteña.

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Karina Milei inauguró la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en Posadas. (Foto: prensa La Libertad Avanza)

Según pudo saber A24.com, el encuentro tuvo por objetivos, cerrar filas y agenda en temas políticos vinculados a la Ciudad de Buenos Aires. Durante el encuentro, los equipos técnicos también presentaron los proyectos que impulsarán en la Legislatura porteña y los avances en la elaboración de la "plataforma de gobierno" con vistas a las elecciones de 2027.

El encuentro se produjo en el marco de la estrategia política de la presidenta de LLA a nivel nacional para empezar a delinear los armados políticos territoriales con candidatos propios o alianzas, en las distintas provincias.

Durante el encuentro, la mayor de los hermanos Milei pidió a Ramírez -presidenta de LLA porteña- y sus legisladores, que empiecen a delinear los temas que incluirán la futura plataforma electoral del oficialismo, que llevará al presidente Javier Milei a la candidatura a la reelección en 2027.

Fuentes del encuentro confirmaron que los legisladores encabezados por la jefa del bloque libertario le llevaron a Milei "su preocupación por la acumulación de residuos, los problemas de circulación ocasionados por las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo del sur de la Ciudad de Buenos Aires".

Sin embargo, aún resta definir el sistema de armado de listas y de alianzas con gobernadores y otros partidos locales.

En las útlimas semanas, tanto Javier como Karina Milei mostraron cierto clima de acercamiento al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en actos oficiales como el Tedeum del 9 de julio pasado en la Catedral metrpolitana, como en otros actos públicos, donde pareció quedar atrás el duro enfrentamiento político que protagoniaron ambos espacios en las elecciones legislativaas de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires.

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Cabe recordar que Karina Milei con sus armadores políticos nacionales, Martín y Lule Menem, y Pilar Ramírez como jefa de LLA local, decidió enfrentar al PRO en las elecciones intermedias del año pasado, para armar sus propias listas de candidatos.

Esa estrategia le permitió a LLA su primer desembarco territorial en CABA con el triunfo de la lista de legisladores encabezada entonces por Manuel Adorni, que terminó renunciando a su banca para asumir como jefe de Gabinete, cargo al que terminó renunciando semanas atrás en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Karina Milei busca ahora quién será la cara visible de LLA para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad, un bastión electoral histórico del macrista PRO. En esa lista, dos de las más mencionadas siguen siendo Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la Ciudad.

En este encuentro no estuvo presente la senadora nacional Patricia Bullrich, una de las principales figuras libertarias porteñas, que el año pasado figuraba entre las posibles candidatas para competir contra Jorge Macri en CABA Pero desde que asumió como jefa del bloque de senadores de LLA levantó más el perfil y comenzó a mostrar su propia agenda política.

Bullrich este jueves estuvo al frente de la estrategia del Gobierno en la sesión que pretendía tratar la ley de Propiedad Privada, pero que -como informó A24.com- por falta de consensos, decidió postergar con un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.

Karina Milei avanza con el armado de LLA para 2027 en las provincias

La hermana del presidente ya comenzó a delinear las estrategias electorales en distintas provincias, lanzando lo que en LLA denominan "escuela de dirigentes".

El último acto de ese tipo fue hace dos semanas en la provincia de Misiones, en el que Karina Milei defendió el rumbo del Gobierno y confirmó que su “gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”.

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