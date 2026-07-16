Con la mirada puesta en las elecciones 2027 en la Ciudad, Karina Milei recibió a legisladores porteños de LLA

Fuentes del encuentro confirmaron que los legisladores encabezados por la jefa del bloque libertario le llevaron a Milei "su preocupación por la acumulación de residuos, los problemas de circulación ocasionados por las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo del sur de la Ciudad de Buenos Aires".

Sin embargo, aún resta definir el sistema de armado de listas y de alianzas con gobernadores y otros partidos locales.

En las útlimas semanas, tanto Javier como Karina Milei mostraron cierto clima de acercamiento al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en actos oficiales como el Tedeum del 9 de julio pasado en la Catedral metrpolitana, como en otros actos públicos, donde pareció quedar atrás el duro enfrentamiento político que protagoniaron ambos espacios en las elecciones legislativaas de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires.

AHORAJAVIER MILEI LIDERA EL TEDEUM POR EL 9 DE JULIO

Cabe recordar que Karina Milei con sus armadores políticos nacionales, Martín y Lule Menem, y Pilar Ramírez como jefa de LLA local, decidió enfrentar al PRO en las elecciones intermedias del año pasado, para armar sus propias listas de candidatos.

Esa estrategia le permitió a LLA su primer desembarco territorial en CABA con el triunfo de la lista de legisladores encabezada entonces por Manuel Adorni, que terminó renunciando a su banca para asumir como jefe de Gabinete, cargo al que terminó renunciando semanas atrás en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Karina Milei busca ahora quién será la cara visible de LLA para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad, un bastión electoral histórico del macrista PRO. En esa lista, dos de las más mencionadas siguen siendo Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la Ciudad.

En este encuentro no estuvo presente la senadora nacional Patricia Bullrich, una de las principales figuras libertarias porteñas, que el año pasado figuraba entre las posibles candidatas para competir contra Jorge Macri en CABA Pero desde que asumió como jefa del bloque de senadores de LLA levantó más el perfil y comenzó a mostrar su propia agenda política.

Bullrich este jueves estuvo al frente de la estrategia del Gobierno en la sesión que pretendía tratar la ley de Propiedad Privada, pero que -como informó A24.com- por falta de consensos, decidió postergar con un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.

Karina Milei avanza con el armado de LLA para 2027 en las provincias

La hermana del presidente ya comenzó a delinear las estrategias electorales en distintas provincias, lanzando lo que en LLA denominan "escuela de dirigentes".

El último acto de ese tipo fue hace dos semanas en la provincia de Misiones, en el que Karina Milei defendió el rumbo del Gobierno y confirmó que su “gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”.