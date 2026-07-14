Karina Milei volvió a reunir a la mesa política para definir la estrategia legislativa y la visita del FMI

Según la agenda oficial que revelaron desde la Casa Rosada, en su visita a la Argentina, Georgieva tambien tiene previsto visitar el yacimiento Vaca Muerta.

Agenda parlamentaria: Propiedad Privada, Inocencia Fiscal y reforma al Banco Central entre las prioridades del Gobierno

La mesa política definió como proxima prioridad para ser tratada en la sesión de este jueves en el Senado, la votación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Tal como había anticipado por la mañana en conferencia de prensa el vocero Adrián Ravier, el Gobierno busca darle "credibilidad a la norma" ya aprobada por el Congreso, pero que no consiguió que la mayoría de los argentinos saquen los dólares del colchón y los vuelquen al ahorro dentro del sistema financiero legal o en el financiamiento de inversiones productivas.

"Se analizó el estado de las conversaciones con senadores nacionales de cara al tratamiento del proyecto de ley, previsto para este jueves en la Cámara de Senadores", dijeron fuentes oficiales tras la reunión.

En cuanto al proyecto de modificación de Inocencia Fiscal, se confirmó que hacia mediados de la próxima semana, se realizará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía para presentar "los detalles del proyecto" de modificación del régimen de Inocencia Fiscal, que ingresará para su tratamiento por la Cámara de Diputados.

El tercer punto prioritario fue la reforma de la carta orgánica del Banco Central. El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso los avances en la elaboración del proyecto que está en manos de Santiago Bausili, titular del organismo.

Según se informó desde la Casa Rosada, "la intención es que la iniciativa ingrese al Congreso durante el mes de agosto", después del receso invernal del Congreso. Previamente, el presidente Javier Milei realizará un anuncio oficial, cuyo formato será definido en los próximos días.

Coordinación por posibles efectos de El Niño

Desde el gobierno se ocuparon de advertir que en el encuentro surgió un tema de especial interés en la gestión de posibles contingencias por efectos del fenómeno climatico El Niño.

Se espera para la primera semana de agosto, la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Seguridad participen de una reunión coordinada por el Agencia Federal de Emergencia (AFE) en la provincia del Chaco junto a autoridades del NEA, para abordar los posibles efectos climáticos asociados al fenómeno de El Niño.

Santilli sigue la agenda con gobernadores

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, continúa este martes y el viernes con audiencias con gobernadores en su despacho de la Casa Rosada.

Tras recibir el lunes al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y de la cumbre de Javier Milei junto al Gabinete con gobernadores el pasado 9 de julio en Tucumán, que se concretó en medio de la firma de decretos con los cuales la administración central auxilió ya a 16 provincias con adelantos de transferencias por coparticipación federal, este martes a las 16 Santilli tenía previsto recibir al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

En tanto, el viernes a las 13 el jefe de Gabinete tiene en agenda oficial, una reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto (PJ).

La mira del gobierno, como había anticipado A24.com en encuentros anteriores, está puesta en reclamar a los mandatarios provinciales apoyo político para los proyectos de leyes de reformas económicas y la reforma política electoral, que incluye entre otros puntos, la propuesta para eliminar las PASO. El Gobierno espera conseguir consensos para poder votar la normativa en los próximos meses en el Congreso. El objetivo del Gobierno es poder aplicar las reformas políticas, en las elecciones presidenciales de 2027.