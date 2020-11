"El kirchnerismo puede reprimir y ajustar": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale comparó la postura que tuvo el sindicalismo y la Iglesia cuando un Gobierno no peronista envió al Congreso una reforma previsional y el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ambas medidas serán presentadas por el Ejecutivo antes de fin de año. "El kirchnerismo puede reprimir y ajustar", cuestionó.

"Cada día nos convencemos más de la inmensa hipocresía con la que se hace política en Argentina. Uno pensaba las cosas que pasaron este año en Argentina, las barbaridades que hubieran dicho. Lo decimos y ratificamos cada día. En Argentina rige más que nunca una espantosa doble vara para hacer y para analizar la política".

"En las últimas horas se reunió el Consejo Directivo de la CGT y sacaron una cartita para 'expresar su preocupación' por el recorte del IFE y de los ATP. No los veo a los muchachos de la CGT, Camioneros y la CTA tan preocupados como hace 2 o 3 años. Era un sindicalismo más combativo, se hacían sentir".

"¿Se dan cuenta que buena parte del sindicalismo es oportunista, rosquero, acomodaticio y trancero? Si gobiernan los enemigos, te meten 1 paro por semestre. Si gobiernan los amigos, cartitas de preocupación. Lo mismo pasa con los jubilados. Son de manual, si lo hacen ellos, son la derecha reaccionaria neoliberal, si lo hacemos nosotros estamos haciendo más eficiente el gasto público".

"Al peronismo le permiten ajustar con los jubilados, reprimir en Guernica y bajar las retenciones a la soja y a la minería. Cuando lo hace el PRO, o el radicalismo, o el socialismo, están entregando el país. Lo que cansa es la hipocresía y en Argentina cada uno elige recordar el pedazo de la realidad que le conviene. No es justo, no podés editar la realidad. La realidad es una sola".

"Lo mismo hacen con el cierre de empresas. Ahora no son 43 por día, son cientos de empresas y locales comerciales que cierran o se funden por día. Te doy un dato más, 7 de cada 10 comercios aún no recuperaron los niveles de ventas de la pre-pandemia. ¿Alguien habla de esto? Cuando lo hace un Gobierno no peronista están fundiendo al país. Cuando es peronista, la culpa es de la pandemia".

"Lo mismo ocurre con el aborto. Cuando el Gobierno anterior instaló el debate en 2018, pocas semanas después la Iglesia salió con los tapones de punta haciendo una 'misa por la vida' en Luján. Ahora, que el Gobierno confirmó que en noviembre va a mandar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no se escucha casi nada. Hay momentos donde el aborto molesta más y donde molesta menos. Es un país muy hipócrita".