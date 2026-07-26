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La reacción de Benjamín Vicuña por el vínculo con Pampita y la China Suárez: "Lo que me tocó"

Mirtha Legrand le consultó a Benjamín Vicuña por su vínculo con sus ex Pampita y la China Suárez y el actor fue contundente en su respuesta.

26 jul 2026, 08:45
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La reacción de Benjamín Vicuña por el vínculo con Pampita y la China Suárez: Lo que me tocó

La reacción de Benjamín Vicuña por el vínculo con Pampita y la China Suárez: "Lo que me tocó"

La reacción de Benjamín Vicuña por el vínculo con Pampita y la China Suárez: Lo que me tocó

La reacción de Benjamín Vicuña por el vínculo con Pampita y la China Suárez: "Lo que me tocó"

Mirtha Legrand recibió en su mesa de sábado por la noche a Benjamín Vicuña, los conductores Gustavo López y Karina Mazzocco, y el productor teatral José María Muscari.

Lo cierto es que durante la charla con los invitados, la diva le preguntó a Vicuña por su actual vínculo con sus ex parejas, Pampita y la China Suárez, y madre de sus hijos, lo que derivó en un sincero análisis del chileno, entre risas y algunas pausas.

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"Qué mujeres elegiste querido, las dos son preciosas, dos bellezas. ¿Ellas te eligieron a vos o vos a ellas?", le preguntó directa Mirtha Legrand el actor.

"Eso tenés que preguntarles a ellas", comentó Benjamín Vicuña. Y agregó: "Ana mi novia, es la más linda, ella tiene dos chicos, así que somos un equipo grande, ensamblado, es una gran mujer y una gran madre".

Y sobre su rol como padre, el artista comentó: "Realmente para mí mis hijos son mi vida. Soy padre hace 20 años y he ido evolucionando".

Benjamín Vicuña se sinceró sobre su relación con Pampita y la China Suárez

“¿Y contame con tus ex te llevás bien con tus ex?”, indagó en la mesa Mirtha Legrand acerca del vínculo de Benjamín Vicuña con Pampita y la China Suárez.

Primero, el actor el actor remarcó acerca de la crianza compartida: “Esto lo van a entender todas las personas que tienen familias grandes y ensambladas: lo más importante de verdad es el bienestar de los chicos y es muchísimo laburo".

Y luego admitió: "La verdad que con ambas, yo que tuve hijos con dos mujeres, se le busca la vuelta para tener un equipo sano y que eso se concrete y que los chicos puedan llevar adelante su vida y tener el mejor entorno posible".

"¿Con ellas tenés una buena relación, te hablas o no?", insistió la conductora. Y al ver la cara del actor ante su pregunta, le dijo al instante: "Lo pensó mucho".

"Me hablo. Uno por momentos se disocia y logras hablar de lo que hay que hablar. ¿Existen escenarios mejores? Posiblemente existen otros, pero bueno, es lo que me tocó", reconoció Benjamín Vicuña.

"Sos terrible vos, tenés éxito con las mujeres, está bien, peor sería que te rechazaran", le dijo Mirtha Legrand entre risas sobre el pasado amoroso del actor.

     

 

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