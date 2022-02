La Cámara de Casación dejó firme el procesamiento contra Cristina Kirchner Por la causa de los cuadernos de las coimas

Según trascendió, el fallo fue firmado a favor por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y con la disidencia de la jueza Ana Maria Figueroa. En el se consideró que el procesamiento dictado por el difunto juez Claudio Bonadio y confirmado por la Cámara Federal “no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones”. En consecuencia, no habilita la intervención de la máxima instancia de la Justicia penal, por lo cual rechazó el planteo.

Además, destacó que “en la presente, han recaído pronunciamientos concordantes del juez instructor y de la cámara respectiva, sin que se observe la existencia de cuestión federal o verificación de un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento recurrido, que amerite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio”.

Cuadernos de las coimas: Cristina Kirchner presentó un recurso de queja

En respuesta a las acusaciones por los delitos atribuidos, Cristina Kirchner presentó, a través de su abogado Carlos Beraldi, un recurso de queja ante la Cámara de Casación. Pero este finalmente fue rechazado.

"La presentación directa en estudio no habrá de prosperar en la medida en que la resolución recurrida no supera el límite de impugnación objetivo previsto por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), ya que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga din a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones", fundamentaron los jueces Barrotaveña y Petrone.

El fallo no analiza los planteos de la vicepresidenta contra su procesamiento. En los hechos, la decisión de la Casación –adoptada por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, con la disidencia de Ana María Figueroa- despeja el camino hacia el juicio oral y público por la Causa Cuadernos.

“La impugnación intentada sólo revela una disconformidad con la desestimación dispuesta, que no es suficiente para configurar un supuesto de arbitrariedad o cuestión federal que autorice la apertura de esta instancia casatoria”, resume el fallo.