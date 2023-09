La candidata a vice de Javier Milei organizó un "homenaje a las víctimas del terrorismo" y generó polémica

La convocatoria de Villarruel, quien en 2006 creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), generó el rechazo de organismos de Derechos Humanos, que han convocado a marchar este lunes hasta las puertas de la Legislatura capitalina.

"El único sentido que tiene esto es provocar. Villaruel visitaba genocidas, ¿ahora quiere visitar la Legislatura para contarlo?", posteó la diputada de izquierda Myriam Bregman en rechazo al acto. También la cruzó la hija de desaparecidos y ex titular del INADI, Victoria Donda:"¿Ahora reivindican el terrorismo de Estado en la Legislatura porteña? ¿En serio?".

Mientras que la legisladora porteña del PTS, Alejandrina Barry, lanzó: "En mi carácter de legisladora e hija de desaparecidos repudio enérgicamente esa conmemoración que es una reivindicación de la dictadura genocida. Se trata de una verdadera provocación que en la Legislatura se realice una actividad a 40 años del fin de la dictadura para promover la impunidad de los crímenes más atroces del terrorismo de estado".

"No es un homenaje, es un reivindicación de la dictadura llevada adelante por la propia Victoria Villarruel que propiciaba las visitas de jóvenes a Videla y aparecía entre los contactos del genocida Miguel Etchecolatz como parte de su círculo de confianza. Ella ha militado históricamente para garantizar la impunidad de quienes secuestraron, desaparecieron a nuestros familiares y se apropiaron de nuestros hermanos", agregó la legisladora del FIT.

La defensa de Victoria Villarruel

"Les molesta q pidamos DDHH para todos y q sepamos la verdad de lo q hicieron los terroristas, quieren amedrentarnos con escraches y amenazas como en los 70. No quieren q se sepa la verdad, xq la izquierda es la tiranía hecha ideología, pero vamos a honrar a nuestros muertos", escribió este domingo en su cuenta de Twitter tras la ola de rechazos.

"No importa lo que digan de mi. He luchado y lo sigo haciendo x los q NO tienen DDHH. Estudié, entrevisté a todos los q pude, me reuní con terroristas para escuchar su visión y arrepentimiento, escribí libros, fundé una ONG, di conferencias pero no levanté el arma contra otros en nombre de mis ideas, no puse una bomba a Paula, no secuestré a Larrabure, ni ataqué Tucumán o el cuartel de Azul, no maté a niños como Juan Eduardo Barrios ni me hice la víctima para cobrar indemnizaciones, solo lucho para darle voz a los que uds asesinaron en nombre de una revolución que NADIE les pidió", concluyó.