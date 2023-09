Sergio Massa reclama el apoyo de todo el oficialismo para llegar al balotaje con Milei

Fue al hablar ante un auditorio amigo, de la Unión Industrial Argentina (UIA) al celebrar el día de la Industria, ante quienes instó a elegir por el "modelo de desarrollo industrial" y un "gobierno de unidad nacional" que propone como candidato del oficialismo o la "entrega de soberanía y del desarrollo productivo.

Según confirmó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tras los cruces que se vieron esta semana el gobierno nacional y gobernadores del PJ que no adhirieron al aumento de salarios con suma fija decretado por Massa como parte de las medidas para retomar la iniciativa en medio de la crisis post devaluación y post PASO, los gobernadores del PJ se reunirán esta semana en una cumbre en Buenos Aires (sería entre el 8 y el 9 de septiembre) para ratificar su apoyo a la fórmula presidencial de Unión por la Patria.

Según supo A24.com, Massa habló esta semana personalmente con cada uno de los gobernadores del PJ para reclamarles su apoyo a todas las medidas anunciadas.

Massa se presenta ante la UIA, los gremios de la CGT, los movimientos sociales, los gobernadores e intendentes como el candidato capaz de conseguir consensos y dialogar con todos los sectores, pese a las críticas que le endilgan desde la oposición de haberse pasado del antikirchnerismo a ser socio actual del kirchnerismo.

Para eso, esta semana inaugura un nuevo discurso hablando de las propuestas que tiene en caso de llegar a ser presidente, pero marcando diferencias del actual gobierno al que representa.

Eso explica la tensión y los silencios herméticos tanto de Alberto Fernández como de Cristina Kirchner en la campaña.

Pero en el ala kirchnerista y entre los jefes territoriales del PJ como gobernadores e intendentes, reconocen que el problema no está en los apoyos que pueda conseguir Massa en el establishment, que teme a un cambio del sistema como propone la oposición, sino que el verdadero problema de la fórmula de UP está en la base del electorado peronista, empobrecido, cansado de la inseguridad, de la falta de respuestas de los sucesivos gobiernos, y que ya demostró en las PASO, que una parte importante es capaz de votar a un outsider como Milei.

Massa espera el apoyo de gobernadores

Wado Massa Rossi gobernadores.jpeg

El ministro de Economía se quejó ante su entorno por la falta de apoyo de los mandatarios provinciales del PJ a las medidas anunciadas esta semana, a pesar de que fueron beneficiarios de la ayuda del gobierno nacional, no solo con el pago de ATP para los sueldos de sus empleados durante la peor crisis por la pandemia, sino con un paquete de obras públicas.

Las quejas de Massa las terminó haciendo visibles Alberto Fernández, cuando retomó -pese a los pedidos desde el búnker de Unión por la Patria para que no se meta en la campaña por ser considerado piantavotos- esta semana con actos en Catamarca.

Las quejas por la falta de coordinación de las medidas con los gobernadores apuntaron al jefe de campaña kirchnerista y ministro del Interior, Wado De Pedro, en cuyo entorno negaron que sea el encargado de defender las medidas anunciadas por Massa ante los gobernadores.

Ante el silencio hermético del ministro del Interior, fue el propio Massa quien empezó con los llamados a los gobernadores para preparar una gira por todas las provincias, desde donde continuará con anuncios de medidas económicas en las semanas que restan hasta las elecciones del 22 de octubre.

Massa con gobernadores en campaña. Foto UP.jpg

En ese marco, el Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, salió a desmentir supuestas tensiones de los gobernadores del PJ con la fórmula presidencial de UP y el Gobierno nacional, atribuyó las supuestas diferencias a la forma en que trataron el tema los medios de comunicación en campaña y anunció una cumbre de mandataros del PJ para esta semana expresar su apoyo a Massa.

Quintela aseguró que "es absolutamente falso que no apoyen a los candidatos de Unión por la Patria y al gobierno. Los gobernadores nos vamos a juntar prontamente, seguramente en el transcurso de la próxima semana, para manifestar todo lo contrario. Vamos a trabajar fuertemente para que la racionalidad vuelva a instalarse en nuestro país”.

Tuvo que explicar que "varias de las provincias no adhirieron a la suma fija porque tienen el sistema de la cláusula gatillo que se va a actualizando, que no tiene la necesidad de ese 30%. Los gobernadores no solamente nos juntaremos para darle apoyo a Sergio para eso, sino para conversar entre nosotros sobre esta situación. Son reuniones naturales que venimos haciendo que fueron postergadas por el proceso electoral”, agregó.

Los movimientos sociales preparan "1000 asambleas" en apoyo a los candidatos de UP

Movimiento-Evita.jpeg

Por su parte, las organizaciones sociales y políticas nucleadas en Peronismo de la Soberanía y en el Movimiento Evita convocaron a realizar "1.000 asambleas y actos en todo el país", para "militar con fuerza" la candidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa, según informaron voceros de esas agrupaciones.

Asimismo, militantes y dirigentes del Movimiento Evita, harán actividades similares en Capital Federal y el conurbano bonaerense.

El Peronismo de la Soberanía está integrado por el Movimiento Octubres, Peronismo 26 de Julio, el Sindicatos Argentino de Obreros Navales, la organización La Néstor Kirchner, Compromiso Social y Unidad Nacional Argentina (UNA), entre otras entidades políticas.

Massa y la defensa del "modelo industrial"

Sergio Massa en el Día de la Industria, en Entre Ríos. Foto captura.jpg

Desde Entre Ríos, Massa inauguró el nuevo discurso de campaña en el que avanzó en definir propuestas concretas en caso de llegar a ser presidente.

"Hay un tiempo que termina y hay un tiempo que empieza, estoy convencido de que Argentina necesita desde el 10 de diciembre un gobierno de unidad nacional para dar vuelta la página y buscar el camino de construcción de un modelo de desarrollo" nacional.

Massa menciona como ejes de su propuesta, entre otros puntos:

Avanzar en reformas de simplificación tributaria, eso requiere consensos .

eso requiere consensos Liberar de a poco las importaciones de insumos para PYMES e industrias locales.

de insumos para PYMES e industrias locales. Sostener la compra de dólares para fortalecer las reservas del BCRA .

. Aumentar las exportaciones de energía, del campo y la industria como matriz del desarrollo industrial en 2024.

como matriz del desarrollo industrial en 2024. Apoyo de créditos blandos a las PYMES que son generadoras del 70% empleo registrado y 13.000 millones de dólares de exportaciones.

que son generadoras del 70% empleo registrado y 13.000 millones de dólares de exportaciones. Invitar a los sectores políticos y económicos a formar parte de un gobierno de unidad nacional desde el 10 de diciembre, que incluye a la UIA, la CGT, radicales y peronistas que hoy no están en el gobierno.

La estrategia oficialista seguirá centrada en defender el "modelo industrial" y criticar a los candidatos de la oposición para pelear entrar al balotaje: igualando a las propuestas de dolarización de Milei y el sistema bimonetario de Bullrich, y advertir que "los que proponen eso planean poner la bandera de otro país en el Banco Central" y que "entregando la moneda el Estado pierde soberanía monetaria para definir tasas de interés, importaciones que terminarán matando el desarrollo industrial.

La UIA ya tomó nota de la advertencia de Massa, mientras el mundo empresarial, social y financiero empiezan a escuchar las propuestas económicas de los tres principales candidatos y miran con temor qué pasará con la gobernabilidad después del 22 de octubre.