La Corte Suprema rechazó el pedido de licencia de Lijo: el juez no va a renunciar y espera la decisión del Senado

El pedido de licencia fue rechazado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla. En cambio, lo aceptó Ricardo Lorenzetti que quedó en minoría, aunque todavía no se conocen los fundamentos de su decisión.

La resolución firmada por la mayoría deja sin efecto la acordada que dictara la semana pasada la Cámara Federal y aduce que las licencias de magistrados solo se pueden dar en caso de enfermedad u otra serie de situaciones que están contempladas por el régimen de licencias judiciales: asumir en otro cargo no es una de esas justificaciones. Plantea que no puede tener un "doble cargo". A su vez, aclaran que no se están expidiendo sobre la cuestión de fondo de que un juez haya sido nombrado en comisión.

En Casa Rosada quieren esperar a ver la resolución final y no descartan que se trate de una "operación política" de algunos magistrados.

