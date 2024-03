La decisión del Gobierno sobre la Ley de Financiamiento Educativo que suaviza la reunión con los gobernadores

En el marco de "los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional", la medida garantiza "el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”.

En los considerandos, el Gobierno Nacional explicó que ante la falta de Presupuesto 2024, funcionando con el del año pasado, “resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga, necesarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”.

El Gobierno tomó la misma medida que otras gestiones anteriores que prorrogaron el artículo 7 de la ley, que implica coparticipar la educación con las provincias y obligarse a destinar “el 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto”.

La norma del oficialismo además sostiene que la “asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”.

Marcha atrás del Gobierno con los gobernadores

Hace menos de un mes, el Gobierno había descartado la posibilidad de enviar fondos educativos a las provincias e incluso confirmó la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) .

"En principio la Nación no lo va a transferir (Fonid) porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe", sostuvo, a mediados de febrero, el vocero Manuel Adorni. Remarcó en ese entonces que los sueldos dependían de los gobernadores y que cada jurisdicción era "libre de pactar el salario que desee".

Tras la decisión del oficialismo, los gremios docentes convocaron a un paro y el inicio del Ciclo Lectivo se vio demorado en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Chaco, Chubut, Misiones, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero.

"Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática: el oficialismo tiene que financiar y sostener la educación", sostuvo el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, durante una conferencia de prensa en la CGT.

En paralelo, en este tiempo, el Poder Ejecutivo mantuvo una tensa relación con los gobernadores en torno a los fondos de coparticipación.

A un día de la reunión con los mandatarios provinciales, el oficialismo prolongó la vigencia del artículo de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, que lo llevará a facilitar los fondos para que las provincias financien la educación.

Qué es la Ley de Financiamiento Educativo

El financiamiento educativo es el medio a través del cual se asignan los fondos para que pueda efectivizarse el cumplimiento del derecho a la educación.