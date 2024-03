Pacto de Mayo: La Casa Rosada convoca a "todos los gobernadores" para debatir la ley ómnibus a "fojas cero"

Milei no estará presente en el encuentro convocado para este viernes a las 15 en Balcarce 50. Pero no se descarta que en algún momento pase a saludar a los gobernadores y definió que la estrategia del Gobierno en la cumbre sea "negociar a fojas cero" la ley de 664 artículos incluido el capítulo fiscal.

La ley ómnibus original, antes de que fracase el dictamen de comisión que se redujo a 300 artículos, preveía inicialmente coparticipar los ingresos por blanqueo de capitales, la moratoria fiscal, modificar la ley previsional, y agregar como ley aparte, el retorno del impuesto a las ganancias.

Esos ingresos, más la presión para que se sumen a encarar un duro ajuste fiscal en cada jurisdicción y apoyar la total desregulación económica y achicamiento del Estado, incluyendo privatizaciones, según el Gobierno nacional, representarían el 1% del PBI que deberían poner las provincias para acompañar el objetivo de déficit cero planteado por el Gobierno para equilibrar las cuentas públicas y las variables macroeconómicas, como objetivo de generar las condiciones para bajar la inflación.

En la Casa Rosada consideran un gesto a los gobernadores retomar el impuesto a las ganancias, tal como había anticipado el ministro Francos en declaraciones a la prensa durante la EXPOAGRO.

Pero la polémica ahora es quién se hace cargo del retorno de un impuesto que volverán a pagar trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la cuarta categoría, ya que varios gobernadores salieron a refutar ser ellos quienes reclaman volver a cobrar ese impuesto, ante la baja de transferencias discrecionales decididas por el Gobierno nacional.

Los temas que va a plantear la Casa Rosada a los gobernadores para firmar el nuevo pacto fiscal

Ministro del interior, Guillermo Francos inauguró la EXPOAGRo junto a gobernadores de jxC y del peronismo no k previo a la cumbre por el Pacto de Mayo. Foto Ministeiro del interior..jpg

Según adelantaron fuentes del Gobierno a A24.com, el presidente Javier Milei pidió plantear discutir nuevamente la ley ómnibus original, para después escuchar los planteos de los gobernadores y con base en eso, negociar posibles nuevos cambios, sobre la base de las presiones ya establecidas en cuanto al objetivo de déficit cero, que es, dicen "innegociable" para la Casa Rosada.

En la Casa Rosada aseguran que en el encuentro del viernes otro de los temas fundamental de la negociación es "la reforma laboral" incluida en el DNU 70/23 que se encuentra frenada en la justicia por reclamos de la CGT y no descartan incluir en la mesa de negociaciones, la presentación de un nuevo proyecto de ley. Algo parecido evalúan hacer con la reforma previsional.

Manuel Adorni, volvió a despotricar este miércoles contra los gobernadores que critican el plan, que dijo tiene apoyo de sectores productivos como empresarios o el campo.

"El anuncio del Pacto de Mayo trajo buenas noticias para la Argentina, las acciones subieron en los mercados, bajó el riesgo país al mínimo que no se alcanzaba desde hace 2 años, la inflación en febrero bajó a 15% y estamos en una desaceleración fuerte inflacionaria y por primera vez el Banco Central compró unos 8947 millones de dólares desde el 11 de diciembre", dijo Adorni.

Tras defender el modelo económico, el vocero de Milei agregó que "con estas buenas noticias resulta difícil ver cómo una minoría sigue manifestando escepticismo sobre el Pacto del 25 de Mayo salvo que no se haya entendido el discurso del presidente" y arremetió contra los gobernadores que decidan no asistir el viernes, con excepción de los que avisaron no podrán asistir por estas de viaje en el exterior.

"El Pacto de Mayo no es para consenso entre políticos, sino para mejorar el bienestar de los argentinos, para algunos sigue imperando el dogmatismo ideológico", dijo el vocero de Milei.

En el entorno del presidente, en tanto, cuestionaron las críticas de gobernadores peronistas que como el bonaerense, Axel Kicillof o el pampeano Sergio Ziliotto, pusieron en duda su asistencia a la cumbre por el pacto fiscal de este viernes, al asegurar que no habían recibido ninguna invitación.

"La convocatoria fue abierta a todos, pero depende de ellos si van a venir o no", dijo una fuente de la Casa Rosada, consultada por A24.com, y que calculó que entre los que anticiparon su presencia figuran entre 13 a 15 mandatarios provinciales, incluidos los 10 de juntos por el Cambio: UCR y PRO, más los mandatarios de Córdoba, Salta, Río Negro y Neuquén.