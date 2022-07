La dura acusación de Patricia Bullrich contra Cristina Kirchner tras los cambios en Economía

En línea con sus pares de Juntos por el Cambio, Bullrich señaló que este cambio en el Gabinete "demuestra que el único objetivo de Cristina era ir por el poder y evidencia que, "en el kirchnerismo, la disposición de 'vamos por todo', 'nos quedamos con todo' y 'el poder es nuestro' es muy fuerte".

Cristina, con nuevos alialos: los intendentes del conurbano.

"Cuando se toma el Gobierno de una manera absolutamente por fuera de lo que dice la Constitución, mientras Cristina busca el poder absoluto, es un golpe de palacio. Creo que Cristina aún puede avanzar más. Ella cree que puede salvarse de este naufragio y dice: ‘el único bote que queda, que es el manejo de la economía, lo manejo yo’", aseveró Bullrich.

Y lanzó más dardos contra CFK: "Decidió dar una estocada que no creo que sea la estocada final, pero sí una estocada muy fuerte para el control de las áreas estratégicas, como la económica. Todo lo que estorba, lo sacan. Van a ir por todo".

Patricia Bullrich también criticó la designación de Silvina Batakis

Con respecto al rol de Juntos por el Cambio en este contexto, la exministra de Seguridad explicó que "nuestro primer objetivo es que el país tenga una alternativa. No mezclarnos, no ser parte de este lodo, de esta lucha interpartidaria que tiene el oficialismo, no equivocarnos, no querer entrar a salvar a un Gobierno que no quiere ser salvado porque quiere seguir en este rumbo".

En el tramo final de la entrevista, Bullrich advirtió que la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, "viene a potenciar el plan platita", en relación con el paquete de medidas que había lanzado el Gobierno tras la derrota en las PASO para estimular el consumo y así recuperar votos de cara a las elecciones legislativas.

"¿Cómo creen que Batakis va a hacer el equilibro fiscal? Subiendo impuestos. Pero nosotros le vamos a decir que no", finalizó.