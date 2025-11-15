La esposa de Julio De Vido reveló las "gravísimas" condiciones en las que está detenido en Ezeiza
La esposa del exministro de Planificación Federal, Alessandra Minnicelli, denunció que Julio De Vido enfrenta condiciones de detención “pésimas y gravísimas” en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza.
Luego de la detención de Julio De Vido, el pasado jueves, en el Hospital Penitenciario Central (HPC) del Complejo de Ezeiza, su esposa Alessandra Minnicelli denunció que el exministro de Planificación Federal enfrenta condiciones de detención “pésimas” y “gravísimas”.
Tras visitarlo este viernes, Minnicelli relató que De Vido, quien cumple una sentencia de cuatro años por la tragedia de Once ocurrida en 2012, ingresó al HPC sin acceso a sus pertenencias, dado que su bolso se encontraba en revisión, lo que lo obligó a permanecer únicamente con una camiseta térmica durante una jornada con altas temperaturas. La esposa del exfuncionario también señaló que la alimentación que recibe no es adecuada para personas con diabetes e insulinodependientes: “En el desayuno le dieron cinco panes, lo que significa veneno para él”, apuntó.
Minnicelli aseguró además que su esposo no tiene acceso a su medicación habitual, lo que motivó la realización de una presentación judicial, y que el juez interviniente ya envió un oficio al Hospital Penitenciario para que se adopten medidas.
La mujer denunció además que se le negó a De Vido agua caliente para preparar mate cocido, el acceso a una ducha y la posibilidad de comunicarse con el exterior, ya que solo cuenta con un teléfono con tarjeta que funciona una vez al día hasta las 20 horas.
El exministro de Planificación Federal llegó el pasado jueves a los tribunales de Comodoro Py para volver a prisión y cumplir la pena de cuatro años impuesta en el segundo juicio por la tragedia ferroviaria de Once, luego de que fuera rechazado el pedido de su abogado Maximiliano Rusconi, quien había presentado dos planteos: suspender la orden de detención y que se le otorgue prisión domiciliaria a su cliente en caso de ser detenido.
La decisión fue adoptada el miércoles por la noche por el Tribunal Oral Federal N° 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero, quienes ordenaron que el exfuncionario “indefectiblemente” sea arrestado.