La esposa de Julio De Vido reveló las "gravísimas" condiciones en las que está detenido en Ezeiza

El exministro de Planificación Federal llegó el pasado jueves a los tribunales de Comodoro Py para volver a prisión y cumplir la pena de cuatro años impuesta en el segundo juicio por la tragedia ferroviaria de Once, luego de que fuera rechazado el pedido de su abogado Maximiliano Rusconi, quien había presentado dos planteos: suspender la orden de detención y que se le otorgue prisión domiciliaria a su cliente en caso de ser detenido.

La decisión fue adoptada el miércoles por la noche por el Tribunal Oral Federal N° 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero, quienes ordenaron que el exfuncionario “indefectiblemente” sea arrestado.