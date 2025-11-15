Fuerte referencia de la China Suárez a Wanda Nara al hablar del hate que recibe en la redes

Así, inmediatamente Eugenia Suárez se refirió a su círculo íntimo, señaló lo importante que es para ella por la contención que recibe y se encargó de explicar por qué sus amigos puede contarlos con los dedos de la mano. “Por eso tengo cinco amigos, porque me he quedado en el camino con gente que... No porque esté bien o mal, no es lo que yo quiero en mi vida. Yo por mis amigos mato y por la gente que yo quiero. Cuando no me pasa eso del otro lado o a uno le preguntan y se hace el medio: 'No, no la conozco'. Y prefiero que no. Yo sé quién soy y sé cómo soy como amiga, como persona. Entonces, me gusta que eso como que se valore”, sentenció tajante.

china Suárez y Mario Pergolini - ODP

Cuál fue la reacción de Wanda Nara en medio de la nota de la China Suárez y Mauro Icardi con Pergolini

La jornada del viernes estuvo prácticamente monopolizada por la atención mediática en torno a la China Suárez y Mauro Icardi, luego de que la actriz grabara dos entrevistas televisivas con Mario Pergolini y Moria Casán. Sin embargo, cuando cayó la noche, Wanda Nara decidió irrumpir con fuerza en las redes sociales y reaccionó filosa al ver a su exmarido y a su eterna rival aparecer juntos, cómplices y enamorados, en Otro Día Perdido (El Trece).

En medio del tenso conflicto que mantiene con el futbolista por su separación —una disputa que tiene como eje a sus hijas—, Wanda volvió a dejar en claro que las indirectas siguen en pie. Mientras Francesca e Isabella pasan unos días con su padre, que viajó desde Turquía exclusivamente para verlas, la guerra fría entre la mediática e Icardi continúa encendida.

Quizás por ese clima de fricción constante, aunque Wanda permaneció callada durante gran parte del día, horas antes de que se emitiera la primera entrevista de Suárez e Icardi, la empresaria apareció en sus redes con un gesto que muchos interpretaron como una jugada estratégica. Se mostró, casualmente, relajada y sin preocupaciones junto a su actual pareja y también con su primer exmarido, padre de sus tres hijos mayores.

A través de sus Stories de Instagram —la plataforma donde reúne a 17,5 millones de seguidores—, la conductora de MasterChef Celebrity compartió primero un video en blanco y negro grabado desde una de sus camionetas. Allí se lo ve a Martín Migueles al volante, mientras la música de Oasis suena de fondo y la mano de Wanda aparece acariciándolo en pleno embotellamiento.

Más tarde, justo en el momento en que Icardi y la China ocupaban el centro de la escena en televisión, Wanda volvió a recurrir a la misma red social. Esta vez publicó un clip donde se la ve besándose con Migueles dentro del ascensor de su casa, mostrándose más unida que nunca a su novio.

IG Wanda Nara y Martín Migueles

Y todavía tenía una carta más para jugar. Como broche de sus posteos nocturnos, la mediática subió una imagen frente al espejo en la que posa acompañada por dos hombres: Maxi López, su primer ex, y Migueles, su actual pareja. Una postal que muchos interpretaron como un mensaje directo.

La gran incógnita es si la China y Mauro vieron estas publicaciones y si lograron provocarles alguna reacción, tal como, según sospechan varios, Wanda habría querido al intentar correrlos del foco mediático.