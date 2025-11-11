Julio De Vido deberá volver a prisión tras la ratificación de su condena por la Tragedia de Once. 

3O6SLT4YCJB3PDVQ2C5AKKJLXA El ex ministro Julio De Vido en el inicio del juicio oral por la tragedia ferroviaria de Once.

Cómo fue el proceso judicial contra De Vido

En 2018, el Tribunal Oral Federal N°4 condenó a De Vido a 5 años y 8 meses de prisión por fraude al Estado, aunque lo absolvió del delito de estrago culposo, que lo vinculaba directamente con las muertes de Once. Posteriormente, Casación redujo la pena a cuatro años, decisión ahora ratificada por la Corte Suprema.

Los jueces remarcaron una “cadena de responsabilidades” en el manejo de los fondos públicos y señalaron que el entonces ministro ignoró advertencias sobre el mal estado del sistema ferroviario.

La Tragedia de Once: el hecho que marcó un antes y un después

El 22 de febrero de 2012, un tren de la línea Sarmiento chocó contra el andén de la estación Once. Murieron 51 personas (una embarazada) y 789 resultaron heridas. El accidente fue provocado por una combinación de error humano y falta de mantenimiento: el maquinista Marcos Córdoba viajaba a mayor velocidad de la permitida y había desconectado el sistema de emergencia conocido como “hombre muerto”.

El siniestro reveló el abandono estructural del servicio ferroviario y la corrupción en el uso de subsidios. Fue el tercer desastre ferroviario más grave en la historia argentina, después de los ocurridos en Benavídez (1970) y San Pereira (1978).

Condenados por la Tragedia de Once

Sergio Claudio Cirigliano (TBA) y Ricardo Jaime (exsecretario de Transporte) : 7 años de prisión.

: 7 años de prisión. Juan Pablo Schiavi: 5 años y medio.

5 años y medio. Marcelo Calderón y Jorge Álvarez (directivos de TBA): 6 años.

6 años. Marcos Córdoba (maquinista): 3 años y 3 meses.

La confirmación de la condena a Julio De Vido marca el cierre judicial de una de las causas más emblemáticas de corrupción y negligencia estatal de los últimos años.