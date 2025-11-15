Milei sube la apuesta con el tratado con EE.UU., acelera las reformas y siguen los cambios en el Gabinete

Milei, en el laberinto de los cambios de Gabinete

Javier milei encabezó la primera reunión de Gabinete con Manuel Adorni como jefe de ministros y Diego Santilli en Interior. Foto Casa Rosada Javier Milei, junto a todo su gabinete de ministros (Foto: archivo).

Después de publicar un DNU con el que vaciaba políticamente al ministerio del Interior, pasando el Renaper y Migraciones a Seguridad, el Gobierno decidió dar marcha atrás y corregirá el DNU 793/25, devolviendo el Renaper y la secretaría de Deportes adonde ya estaban.

Entre los nuevos cambios, Milei evalúa crear una nueva Secretaría parlamentaria, bajo la órbita de Diego Santilli, que funcione como nexo de diálogo político y articulación con el Congreso, en el marco de las negociaciones que le ordenó al flamante ministro con gobernadores y la oposición. El objetivo es construir consensos para la sanción en sesiones extraordinarias, del Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.

Santilli, después de las quejas de sectores del PRO, como el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, se quedará también con la coordinación de Migraciones en los pasos fronterizos, área que había reclamado y le habían pasado en el anterior DNU a la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Bullrich, no obstante, espera seguir manejando los hilos del poder de esa cartera después del 10 de diciembre, a través de la asunción de su segunda, Alejandra Monteoliva.

Patricia Bullrich y su segunda y posible sucesora en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Foto Archivo. Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva, quien asumiría en su reemplazo (Foto: archivo).

Uno de los temas que generó fuertes repercusiones dentro del Gabinete fue el traspaso del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que siempre funcionó bajo la órbita del Ministerio del Interior. Ese organismo también concentraba el control de las fuerzas de seguridad, hasta que en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se creó el Ministerio de Seguridad. Fue allí que la cartera que hoy conduce Santilli pasó a manejar Migraciones y el mencionado registro.

Por un lado, algunos en Casa Rosada atribuyeron el cambio a “un error” de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, que apremiada por la urgencia de sacar el decreto, incluyó la modificación en la letra. Otros, en cambio, hablaban de una decisión deliberada para quitarle poder al cargo que asumió Santilli y empoderar aún más a la cartera de Bullrich, que ya venía reclamando esas áreas al anterior jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se los negaba.

Milei jura Santilli Diego Santilli, durante la jura como nuevo ministro del Interior (Foto: archivo).

Entre los nuevos cambios que decidió Milei habrá una división de la Secretaría de Turismo y Deportes, actualmente en manos de Daniel Scioli: Turismo quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, bajo las órdenes de Manuerl Adorni, y Deportes irá para Santilli, en el Ministerio del Interior.

En tanto, la Secretaría de Ambiente también pasará a manos a Adorni.

El rol de Santiago Caputo y la presión de Bullrich por quedarse con todas las bases de datos del país habían generado una nueva explosión de la interna en el Gabinete, cuando Santilli todavía no terminaba de jurar. Pero la “corrección” del decreto modificatorio, que se espera que se publique en el Boletín Oficial la semana próxima, parece haber frenado los embates.