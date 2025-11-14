"Prefieren...": el feroz mensaje contra Netflix de la joven que intentó salvar a Fernando Báez Sosa

WhatsApp Image 2025-11-14 at 13.16.38

Virginia fue clave durante el juicio. Ese 18 de enero de 2020 estaba en Le Brique y no sólo fue testigo, sino que le practicó maniobras de resucitación a la víctima tras el brutal ataque de los rugbiers.

“Vi a un chico tirado en el piso y me acerqué. Un chico de mi edad estaba arrodillado al lado de Fernando preguntando si alguien sabía hacer RCP. Como yo había hecho un curso en la Cruz Roja, me acerqué con otro chico, un civil, y le tomé el pulso. Como no tenía, le empezamos a practicar las maniobras”, declaró en su momento.

A pesar de su protagonismo, su testimonio no fue incluido ni mencionado en el documental, que se estrenó este jueves 13 de noviembre.

La serie aborda el crimen ocurrido durante el verano de 2020 en Villa Gesell, cuando Fernando, de 18 años, fue brutalmente golpeado frente al boliche Le Brique. La producción incluyó imágenes, videos y entrevistas con los padres, amigos y abogados de Fernando, así como los rugbiers y familiares de los condenados.