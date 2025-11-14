"Prefieren...": el feroz mensaje contra Netflix de la joven que intentó salvar a Fernando Báez Sosa
Virginia Pérez Antonelli, reconocida por ser la primera persona en asistir a Fernando Báez Sosa y realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar del asesinato, expresó su indignación por no haber sido incluida en la producción de Netflix, “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”.
Este jueves, la joven utilizó su cuenta de X para compartir un mensaje de un seguidor que criticaba directamente al director Martín Rocca y a la productora Alejandra Sarmiento por excluir el testimonio de quien intentó salvar la vida del joven durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.
“GRAVE ERROR de @CheNetflix, Martín Rocca y Alejandra Sarmiento (director y productora) al omitir a Virginia Pérez en la historia de Fernando Báez Sosa. Virginia es una heroína, con 17 años fue la primera en auxiliar a Fernando con RCP y lo acompañó hasta último segundo. Enorme”, decía el mensaje que compartió.
Sobre ese mensaje, Pérez Antonelli agregó una dura acusación: "Algunos prefieren darle voz a asesinos y/o cómplices! ¿Pero quienes somos nosotros para juzgar?".
Virginia fue clave durante el juicio. Ese 18 de enero de 2020 estaba en Le Brique y no sólo fue testigo, sino que le practicó maniobras de resucitación a la víctima tras el brutal ataque de los rugbiers.
“Vi a un chico tirado en el piso y me acerqué. Un chico de mi edad estaba arrodillado al lado de Fernando preguntando si alguien sabía hacer RCP. Como yo había hecho un curso en la Cruz Roja, me acerqué con otro chico, un civil, y le tomé el pulso. Como no tenía, le empezamos a practicar las maniobras”, declaró en su momento.
A pesar de su protagonismo, su testimonio no fue incluido ni mencionado en el documental, que se estrenó este jueves 13 de noviembre.
La serie aborda el crimen ocurrido durante el verano de 2020 en Villa Gesell, cuando Fernando, de 18 años, fue brutalmente golpeado frente al boliche Le Brique. La producción incluyó imágenes, videos y entrevistas con los padres, amigos y abogados de Fernando, así como los rugbiers y familiares de los condenados.