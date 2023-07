La foto de Gendarmería que disparó un tenso cruce entre Gerardo Morales y Aníbal Fernández

morales 2.jpg

"Me dicen que además el gendarme se saca una selfie con los que cometen el delito de cortar una ruta… ¡Así estamos! ¡Pero ya se van!", agregó, picante.

En la foto, se va a un gendarme sacándole una foto a un grupo de manifestantes, en el marco de la crisis que se vive en la provincia luego de la reforma de la Constitución que realizó el gobernador Gerardo Morales. Al comienzo de esta semana, se realizaron por lo menos 11 cortes de ruta en rechazo a la medida.

¿Qué le respondió Aníbal Fernández al gobernador de Jujuy?

Como no podía ser de otra manera, combativo como siempre, Aníbal Fernández no se quedó callado y fue contra Gerardo Morales, sin filtro alguno: "Que pedazo de berreta…!!! La Ruta no está demarcada. Los efectivos de seguridad vial no usan casco Los 'manifestantes' no son de la zona. Están con un tractor".

"Acá no hay cortes con tractor. Las posiciones son diferentes. Atrás del Gendarme se ve un zapato. Tómatelas mentiroso", cerró el ministro de Seguridad de la Nacion.

anibal 2.jpg

La Cámara de Casación Penal que funciona en los Tribunales de Comodoro Py, le ordenó a la justicia federal de Jujuy que intervenga en los cortes de rutas nacionales, que llevan a cabo comunidades de pueblos originarios y otras organizaciones sociales para protestar contra la reforma constitucional en esa provincia.

El fallo hizo lugar a un recurso de hábeas corpus resaltando que por el carácter de caminos internacionales interviene Gendarmería Nacional.