La inflación "de los trabajadores" de septiembre dio 6,9% y se encamina al 105% anual

Según analistas del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) y el Centro Para la Concentración y el Desarrollo (CCD) que elaboraron el informe, “en los primeros nueve meses del año la inflación acumuló un 67,4%. En los últimos doce meses, la suba interanual alcanza el 84,4%. En ambos casos se trata de los registros más elevados desde 1991”.

El documento advierte que “para que la inflación de 2022 no supere el 100%, de ahora en más la inflación mensual debería no superar el 6%. Si la inflación continuara en el 7% mensual en lo que resta del año, 2022 habría terminado con una inflación del 105%”. Esto no se logró en el mes de septiembre tal como advirtió el informe el mes pasado, dado que la inflación de este mes subió 0,5 puntos porcentuales.

Alimentos y bebidas con mayor suba de precios con un total de 9,2%

Entre los ítems que más aumentaron de precio durante septiembre se encuentran los alimentos y bebidas. La suba fue impulsada funddamentalmente por:

-Verduras: 21%

-Aceites y grasas: 13,4%

-Bebidas sin alcohol: 11,8%

-Bebidas alcohólicas: 11,1%

-Lácteos: 9,7%

-Panes y cereales: 8,8%

-Frutas: 7,1%

-Pescado: 6,2%

-Carnes: 6,1% (único rubro alimenticio que trepó menos del 80% en el último año)

El director general del CCD y exministro de Educación de la Nación, Nicolas Trotta, analizó estos números: “El Gobierno sigue sin poder consolidar un esquema de trabajo interno, no ha podido plasmar un horizonte común. Con el ingreso de Sergio Massa se ha permitido por lo menos correr las tensiones en el campo económico para enfrentar los desafíos, pero el más urgente de ellos es la inflación y aún vemos que la espiral sigue creciendo a un ritmo en torno del 7% mensual”.

Por su parte, el coordinador del IET, Fabián Amico, afirmó: “La fuerte aceleración inflacionaria desde julio está impactando severamente en el salario real; hasta entonces, y a pesar de que el ritmo de suba de precios venía subiendo desde noviembre del año pasado, los salarios venían ganándole por poco a los precios. Pero la suba de precios desde julio ha hecho que el índice RIPTE -que mide la remuneración imponible de los trabajadores estables y que oficia de adelanto ante los salarios promedio que se desprenden del SIPA- se contrajera 4,2% acumulado entre junio y agosto". De este modo, según explica el analista, el índice RIPTE -descontada la inflación- se ubicó en el valor más bajo desde el año 2006, y solo por encima de enero de 2021”.

Otros rubros que sufrieron alzas fueron: Otros bienes y servicios que trepó un 8,2%, Comunicaciones llegó al 7,2% y Educación aumentó un 2,5%, aunque en septiembre no suelen registrarse alzas en cuotas de colegios privados.