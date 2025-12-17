En vivo Radio La Red
La Libertad Avanza consiguió quórum en Diputados y se debate la Ley de Presupuesto

El oficialismo consiguió quórum para debatir la Ley de Presupuesto 2026. El Gobierno prevé 13 horas de debate y asegura tener los números para aprobar el proyecto.

La Cámara de Diputados debate en el recinto el proyecto de Presupuesto 2026 y el Compromiso Fiscal, luego de que se consiguiera quorum a las 14:28 para iniciar la sesión. El debate en concreto va a ser sobre la base del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la discusión incluye también un tercer tema: la "regla fiscal", cuestionada por sectores de la oposición por introducir reformas penales.

El oficialismo había logrado el marte 28 firmas a favor y 6 en disidencia en el dictamen de mayoría, mientras que Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes de minoría. Para el Compromiso Fiscal, también hubo 28 firmas, con 4 disidencias.

La iniciativa fue trabajada en comisión bajo la coordinación de Bertie Benegas Lynch, presidente del cuerpo, y ahora es discutida en una sesión que reúne a legisladores de todos los bloques, con posturas enfrentadas respecto de las prioridades presupuestarias y la sostenibilidad fiscal.

El oficialismo también logró imponerse en la primera discusión y con 130 votos se definió que la ley de Presupuesto se debate capítulo por capítulo. Así lo propuso el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Borboroni, frente a la intención de Unión por la Patria que pretendía que se discuta artículo por artículo.

De esa manera se acortan los tiempos de debate aunque, de todas maneras, el oficialismo prevé aproximadamente 13 horas de debate.

¿Cómo fue el debate en comisión?

El titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto afirmando que representa un giro hacia la responsabilidad fiscal. “¿Qué nos da el equilibrio fiscal? La posibilidad de saber qué es lo que va a gastar el Estado, en qué y cómo lo va a gastar”, sostuvo.

En ese sentido, criticó el impacto de la inflación y planteó que la propuesta busca ordenar las cuentas públicas. "No gastar más de lo que ingresa. Eso le va a dar previsibilidad a todos los argentinos, porque vamos a saber si vamos a tener inflación, cuáles van a ser nuestros esfuerzos y le vamos a mostrar al mundo que somos un país serio", señaló.

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez cuestionó la estrategia del oficialismo y reclamó mayor transparencia en el proceso. Pidió conocer formalmente los cambios introducidos respecto del dictamen firmado en noviembre pasado, y recordó que su espacio había elaborado una propuesta propia en aquel momento.

El legislador santafesino advirtió sobre el manejo presupuestario de los últimos años. “Los dos años siguientes Argentina no tuvo presupuesto por la explícita decisión del Gobierno de Milei de no tener presupuesto. No hubo otro motivo. Con el único objetivo de incrementar básicamente los niveles de discrecionalidad con que se ha manejado, con graves consecuencias sobre distintas áreas del Estado”, expresó.

