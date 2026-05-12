La oposición pidió convocar a sesión especial para pedir informes a Adorni, pero hay dudas sobre el quorum

Pero la principal preocupación del Gobierno es intentar destrabar los debates de los proyectos de ley de reformas ya enviados al Congreso y que quedaron demorados en medio de la polémica por la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que es investigado Adorni.

El oficialismo espera conseguir en las próximas horas, en reunión de labor parlamentaria del Senado, dictamen favorable para los más de un centenar de pliegos elevados al Senado para cubrir las vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales en la Justicia Federal.

Por eso, en la Casa Rosada relativizaron el pedido de informes a Adorni, y se concentran en las negociaciones con los bloques aliados para sesionar y darle sanción a esos pliegos este mismo jueves en el Senado.

En cambio, el oficialismo puso como fecha de sesión en Diputados el próximo 20 de mayo, cuando esperan tratar los proyectos pendientes del Ejecutivo; la ley hojarasca, reforma de salud mental, pago de deudas a bonistas y la ley de zonas frías, que contempla, entre otros puntos, la eliminación de subsidios al gas.

El pedido de sesión de informes y moción de censura para Adorni

Diputado socialista por Santa Fe, Esteban Paulón. Foto X

El pedido de sesión especial para este jueves fue presentado hoy por Esteban Paulón, diputado del Partido Socialista de Santa Fe, aunque desde la misma oposición admitían tener dudas sobre la posibilidad de alcanzar el quorum necesario para iniciar la sesión (129 diputados presentes).

Desde el oficialismo ya confirmaron que no se presentarán en el recinto, mientras que fuentes del PRO y del bloque Provincias Unidas anticiparon a A24.com que tampoco darían quorum para comenzar el debate.

En cambio, los bloques que reúnen a la izquierda esperaban superar los 122 votos con el apoyo del Frente de Izquierda (FIT), algunos radicales, de la Coalición Cívica y de peronistas de Unión por la Patria (UP). De todos modos, admitían que faltaban votos para llegar al número necesario.

Entre los puntos a tratar figuran una serie de resoluciones por las cuales se solicita el "pedido de informes verbales al jefe de Gabinete sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos"; "pedido de informes al PEN sobre la situación patrimonial declarada" por Adorni y un pedido de informes "verbal" al jefe de Gabinete "con el fin de iniciar una moción de censura".

De prosperar la sesión, el pedido de moción de censura sería un voto de un proyecto específico que abriría un abanico de medidas que requieren la intervención de distintas comisiones parlamentarias acusatorias, previas a una eventual sesión para votar la destitución. De concretarse, requeriría el posterior acuerdo del Senado.

Según lo establecido por la Constitución Nacional reformada en 1994, el jefe de Gabinete de Ministros puede ser destituido por decisión política del Presidente de la Nación o por el Congreso. En este último caso, mediante una moción de censura, requiere el voto de la mayoría absoluta de cada cámara.

También puede ser removido mediante juicio político del Congreso, ya sea por mal desempeño en sus funciones o la comprobación de delitos, donde Diputados se convierte en la Cámara que acusa y el Senado lleva a cabo el juicio y juzga, conforme al artículo 53 de la Constitución Nacional.