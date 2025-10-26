La Libertad Avanza duplicó sus diputados y pelea voto a voto ser la primera minoría de la Cámara

Al menos 93 diputados tendrá la Libertad Avanza a partir del 10 de diciembre de 2025, cuando se cuenten todos los votos de las elecciones del domingo. Se renovó la mitad de la Cámara de Diputados:127 de las 257 bancas y la amplia mayoría de La Libertad Avanza en todo el país le permitirá consolidar una mayoría propia junto a sus aliados para intentar imponer su agenda en los dos años que le quedan de mandato. Además tiene garantizado el tercio para bloquear los vetos presidenciales a las iniciativas opositoras.