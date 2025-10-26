La Libertad Avanza duplicó sus diputados y pelea voto a voto ser la primera minoría de la Cámara

Qué se eligió y por qué importa

La renovación por mitades de la Camara de Diputados significa que, cada dos años, se ponen en juego aproximadamente 127 escaños para un mandato de cuatro años. El reparto por provincia varía según población.

Para el oficialismo, la meta no era sólo mantener bancas sino modificar el peso relativo de las fuerzas: alcanzar la primera minoría implica poder disputar comisiones, vetos y agenda legislativa con más margen. En el actual escenario, la oposición ya supera ampliamente en número, lo que limita el margen de maniobra gubernamental.

El oficialismo logró mejorar su performance y asegurar un bloque robusto, que podría influir más fuertemente sobre el trabajo legislativo —comisiones, negociaciones de vetos, aprobación de leyes clave.