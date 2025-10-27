En vivo Radio La Red
Milei festejó el batacazo de LLA, dejó en suspenso los cambios de Gabinete y ratificó a su "Triángulo de Hierro"

En el búnker de LLA festejaron la ola violeta y el sorpresivo triunfo en distritos históricamente peronistas como la provincia de Buenos Aires y otras 15 provincias. El detrás de escena del discurso de Milei y los anuncios que se vienen.

Javier Milei festejó el batacazo

Javier Milei festejó el batacazo, dejó en suspenso los cambios de Gabinete y ratificó a sus dos pilares políticos: Santiago Caputo y Karina Milei. Foto: A24.com en el búnker de LLA.

Ministros como Luis Toto Caputo, Pablo Quirno y Sandra Pettovello se veían mezclados entre militantes bailando al ritmo del recital de Javier Milei. Hubo aplausos contundentes mientras se conocían los primeros resultados que marcaron a fuego el batacazo nacional logrado por La Libertad Avanza. Fueron apenas el corolario de lo que fue el festejo que cerró el presidente Javier Milei con un discurso en el búnker en el Hotel Libertador, con el que hizo un llamado a la nueva gobernabilidad y anunció que con el resultado de esta elección tendrá el tercio de diputados y senadores para avanzar en las reformas pendientes.

Leé también Por qué Milei ganó la elección, las incógnitas que se abren a partir del lunes y el riesgo "Macri 2017"
Javier Milei, durante un acto de campaña (Foto: archivo).

Milei dio varios mensajes desde el escenario. Hacia adentro de la interna del gobierno como hacia afuera. Llamó a dialogar a los gobernadores y dejó en suspenso para el lunes en la Casa Rosada los anuncios que, según confiaron fuentes a A24.com, tiene preparados para una reestructuración del gabinete.

Aunque agradeció especialmente a los dos ministros que se van porque van a asumir en el Congreso, Patricia Bullrich (Senadora) y Luis Petri (Diputado), también agradeció al saliente canciller Gerardo Werthein y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Este fue el gran ausente este domingo sobre el escenario, pese a haber sido artífice de la reforma electoral que estrenó la Boleta Única Papel (BUP) y a quien algunos daban más afuera que adentro del gabinete, ante las versiones sobre un ascenso del vocero Manuel Adorni y del asesor Santiago Caputo.

Milei también reafirmó a su triángulo de hierro: ubicó a sus ambos lados sobre el escenario, en la misma línea, a Caputo y a Karina: “Los dos arquitectos del milagro”, dijo al finalizar los agradecimientos.

Al término del discurso de Milei, los cánticos entre los militantes ovacionando al armador de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, hombre de Karina Milei y los primos Menem, que terminó también ratificado como el conductor en la provincia de Buenos Aires, tras lograr el sorpresivo triunfo del diputado del PRO, Diego Santilli sobre el kirchnerista Jorge Taiana. Algo que nadie esperaba.

Para los dos vértices del triángulo de hierro que rodea a Milei, ganaron tanto la estrategia de Karina que llevó LLA a las 24 provincias, y la de Santiago Caputo, con su mensaje de campaña con Milei como el gran elector.

Pero la interna persiste. Solo Milei podrá aplacarla con los anuncios en los cambios de gabinete. Una de las hipótesis que circuló en el búnker el domingo a la noche, era la posibilidad de una salida de Francos para que Santiago Caputo asuma como ministro del Interior y Manuel Adorni, como jefe de Gabinete siga siendo el vocero político.

La gobernabilidad que se viene con Bullrich en el Senado y primera minoría en Diputados

2025-10-27T015218Z_1193557370_RC21KHANK483_RTRMADP_3_ARGENTINA-ELECTION

Con el objetivo cumplido de dar vuelta la derrota del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y pintar la ola violeta el país, la mesa política de Milei decidió darle protagonismo a los socios del PRO que colaboraron en el “milagro” libertario, según calificó el propio presidente.

Presentados por el vocero y legislador electo Manuel Adorni como los dos grandes ganadores de la jornada, Diego Santilli para Diputado quedó instalado como futuro candidato a gobernador bonaerense.

Patricia Bullrich con el 50% de los votos logrados para senadora por CABA, se presentó como la garante de la gobernabilidad en la Cámara Alta y convocó a la oposición no kirchnerista ente ellos a los gobernadores de Provincias Unidas a consensuar las reformas pendientes con sus legisladores en el Congreso que asumirá el 10 de diciembre.

Hasta a Martín y a Lule Menem se los vio bajar al primer piso del búnker a festejar como parte del equipo que coordinó en el territorio nacional la estrategia de Karina Milei, fuertemente criticada por el sector de Santiago Caputo.

En línea con los reclamos de Donald Trump a cambio de la ayuda financiera, Milei cerró el discurso convocando a un pacto con gobernadores de otros partidos no kirchenristas para “alcanzar acuerdos básicos para instrumentar ahora sí en leyes las consignas del pacto de mayo” y cerró con una arenga: “los argentinos demostraron que no quieren volver al modelo populista” y “este domingo quedó demostrado que “apoyan las reformas” del modelo libertario.

Con el resultado electoral en la mano, el que más festejó fue el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ampliamente ratificado por Milei en el discurso, y que se fue del búnker con la tranquilidad de que el lunes será un día blindado para el plan económico en los mercados, luego del apoyo electoral conseguido.

Por Stella Gárnica
