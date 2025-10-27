A24.com

Robertito Funes le mojó la oreja a Nancy Pazos tras el triunfo de Diego Santilli en las elecciones legislativas

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas 2025, Robertito Funes aprovechó el clima político para lanzar una picante indirecta hacia Nancy Pazos.

27 oct 2025, 00:25
robertito funes y nancy pazos
robertito funes y nancy pazos

El enfrentamiento entre Nancy Pazos y Robertito Funes viene de larga data, y este domingo sumó un nuevo capítulo cargado de picante. Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas 2025, el periodista aprovechó el clima político para lanzar una indirecta filosa hacia su colega.

A través de sus historias de Instagram, Funes publicó una imagen de Diego Santilli —expareja de Pazos— junto a su actual esposa, Analía Maiorana. La foto fue acompañada por una frase que no pasó desapercibida: “¡¡Doble ganador!!”.

Pero eso no fue todo. En el mismo posteo, Robertito redobló la apuesta con un polémico comentario: “La gente lo votó, y él eligió a una buena, linda y joven mujer que lo eleva”.

Horas antes de que se conocieran los resultados, Pazos estuvo en el streaming Olga y cuando Nati Jota le consultó si solía mandarle felicitaciones a su ex, la comunicadora le respondió: "No. No quiero que le vaya bien".

Ante la sorpresa de Nati, quien intentó suavizar la situación con un “Bueno, pero familia, qué sé yo…”, Pazos siguió: “No, se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño. Una mala influencia también para mis hijos, que son bastante libertarios”.

historia de robertito funes

¿Por qué Nancy Pazos y Robertito Funes no se bancan?

En una entrevista en Sálvese quien pueda (América TV), Robertito Funes volvió a encender la polémica con Nancy Pazos, reactivando un conflicto que viene desde hace tiempo. La tensión entre ambos surgió en el programa A la Barbarossa, donde Pazos suele ausentarse cada vez que Funes reemplaza a Georgina Barbarossa en la conducción.

"Me la vengo aguantando hace bastante tiempo. Me la vengo fumando, pero ya me hartó. ¿Esta fulana quién se cree que es? ¿Se ganó un premio a la mejor periodista?”, lanzó el periodista en el ciclo que conduce Yanina Latorre, dejando en claro que su paciencia tiene límites.

La contestación de Nancy no tardó en llegar. En diálogo con Intrusos (América TV), la panelista explicó el motivo detrás de su decisión de no compartir espacio con Funes. "Yo arreglé con el canal no estar. Concretamente, lo que le dije al canal, y está firmado así, es que yo soy columnista de Georgina Barbarossa", detalló.

Consultada sobre por qué tomó esa postura, Pazos fue contundente y crítica con su colega. "No cumple su rol de conductor como a mí me gustaría. De hecho, tengo un par de cosas que han pasado al aire que realmente son para reprochar en términos de rigor periodístico, pero bueno, yo no elijo los conductores de Telefe, ni tampoco tengo la aspiración de ser conductora de Telefe", agregó.

Para cerrar, Nancy dejó en claro que no se siente cómoda compartiendo pantalla con él. "No me siento cómoda cuando está Robertito. Además, está más cerca de ser vocero de Javier Milei que otra cosa", sostuvo.

Más allá de las diferencias profesionales, el áspero vínculo entre Pazos y Funes está atravesado por posturas ideológicas opuestas.

