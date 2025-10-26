En vivo Radio La Red
Santilli y Bullrich celebraron y anticiparon la pelea que viene: "Gobernaremos la Provincia en 2027"

Los dos dirigentes, exintegrantes del PRO, lograron los triunfos más importantes de La Libertad Avanza. El primero, como diputado en territorio bonaerense; la ministra, como senadora de la Ciudad de Buenos Aires.

Diego Santilli y Patricia Bullrich

Diego Santilli y Patricia Bullrich, dos de los rostros ganadores de La Libertad Avanza (Foto: Reuters).

"Gracias por la confianza, por el coraje y por la esperanza". Ese fue el inicio del discurso de Patricia Bullrich como ganadora de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires para la cámara de senadores. Luego de agradecerle al presidente Javier Milei y a los equipos de campaña, apuntó a que desde la ciudad de Buenos Aires se volvieron consolidar ideas de cambio y la "libertad contra el kirchnerismo".

Leé también Diego Santilli, el "colorado" del PRO que representa a Milei en la pelea por la provincia de Buenos Aires
Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional de LLA-PRO en la provincia de Buenos Aires. Foto: Archivo.

"Este país se está poniendo en marcha y hace dos años que iniciamos este camino. Se hizo difícil, pero vale la pena", dijo la ministra de Seguridad, este domingo electa como senadora. "Hoy pusieron en el presidente Milei una capacidad de gobierno para el cambio", afirmó y aseguró que "vamos a tener la voluntad de sumar a los demás que quieran alimentar esta nueva Argentina",

"Vamos a seguir para adelante, por todos los ciudadanos que nos votaron", dijo Patricia Bullrich, antes de volver a agradecer al presidente Milei y a su hermana, Karina Milei.

Javier Milei festejó el batacazo electoral, dejo suspenso sobre los cambios de gabinete y ratificó a Santiago Caputo y Karina Milei como sus pilares políticos.

Javier Santilli: "La Provincia quiere un cambio"

Al lado de Bullrich también se hizo presente Diego Santilli, ganador con la lista de diputados en provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Enseguida definió a Bullrich como una luchadora y remarcó su "orgullo" por "las luchas que dimos juntos".

"La verdad es que no imaginaba estar hoy acá", dijo, y arrancó aplausos de los militantes libertarios. "Sabían que era una batalla difícil, pero lo primero que quiero hacer es agradecerle al Presidente", siguió el diputado electo por la provincia.

"Era un momento difícil y yo hice lo que me tocaba hacer", señaló Santilli, quien pasó a ocupar el primer lugar de la lista de diputados luego de la renuncia José Luis Espert.

Santilli también le agradeció a otros ex integrantes del PRO, como Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, que estuvieron con él en "momentos muy duros y las caminatas más hostiles".

Luego, se refirió al triunfo en el distrito más importante de Buenos Aires: "La Provincia se animó a cruzar el río, se animó a un cambio, en un camino que es difícil, pero posible".

El diputado electo terminó su discurso pensando en los próximos comicios. "La Provincia quiere un cambio y depende de todos nosotros que demos ese cambio en 2027. Por lo que hicimos, por lo que falta, vamos a seguir trabajando y vamos a gobernar la provincia en el 2027", cerró, con los aplausos de los militantes y funcionarios del gabinete nacional.

