La lista de Cristina Kirchner pidió que Quintela pueda competir por el PJ a pesar de las irregularidades

Desde la lista de Cristina Kirchner enumeraron las irregularidades en Federales

Los apoderados de Primero la Patria, lista que encabeza Cristina Kirchner, enumeraron los motivos por los cuales la lista de Ricardo Quintela no reúne los elementos necesarios para ser validada.

En primer lugar, señalaron que hay falta de representación de algunas provincias. "No se cumple con la exigencia reglamentaria de tener 2 candidatos por provincia", señalaron, en los casos de Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero, Neuquén, Tierra del Fuego y Formosa, donde hay un solo consejero en cada una. En el caso de San Juan, no cuenta con representación.

Embed A pesar de los numerosos incumplimientos al reglamento detectados, Primero la Patria solicita a la Junta Electoral del Partido Justicialista que habilite la lista de Ricardo Quintela para participar de las elecciones internas del 17 de noviembre.https://t.co/1VL8iMjnYu — Primero la Patria (@patriaprimerook) October 22, 2024

Por otro lado, indicaron que "no cumple con la exigencia de cumplir con las ramas gremial y de juventud". Respecto a la rama gremial, detallaron que no llega a los 15 candidatos exigidos y sólo poseen 6. Respecto a la rama de juventud, marcaron que no llega a los 15 candidatos exigidos, contando con solo 1 candidato.

Además, en cuanto a la identificación, "la lista exhibida en la web deja en blanco muchos espacios donde correspondía completar con el número de DNI y las provincias de los candidatos, cuestión fundamental para acreditar la identidad y representación de los mismos", denunciaron.

El documento presentado ante la Junta Electoral enumera los nombres de consejeros postulados a los que les faltan datos.

También cuestionaron la paridad de género que "no resulta cumplimentada, ni en los candidatos a la mesa directiva (13 mujeres, 15 varones); ni en los candidatos a consejeros titulares (21 varones, 24 mujeres, 1 s/ identificar), ni en los candidatos a consejeros suplentes (18 mujeres, 20 varones)".

En cuando a la afiliación, indicaron que "existen 2 candidatos que no se encuentran afiliados al Partido Justicialista".

La lista de Cristina Kirchner había denunciado "irregularidades"

El sábado fue el último día en que se podían presentar las actas ante la Junta Electoral del PJ y desde entonces quienes apoyan a Cristina Kirchner encontraron que las listas de Quintela llevan nombres de La Cámpora, agrupación que acompaña a la ex presidenta, y también en algunas ciudades "todos los afiliados tienen la misma firma".

Desde el kirchnerismo denuncian que anotaron afiliados sin su consentimiento solo lograr la cantidad requerida, que era de un mínimo de 60.000 avales. “Son falsificaciones aberrantes. No pueden someter al peronismo con estas truchadas”, señalaron.

Las acusaciones de Ricardo Quintela al kirchnerismo

Como respuesta a estas acusaciones, desde "Federales", la lista de Quintela, denunciaron que desde el kirchnerismo "con la misión de hacer cumplir reglamentos y procedimientos, quieren entorpecer y obstaculizar el camino hacia la realización de las elecciones internas oportunamente convocadas".

"La institución que debe llevar adelante el proceso administrativo de la elección y garantizar su transparencia es la junta electoral", señalaron y recordaron que "todavía no se ha constituido ni ha mantenido una sola reunión presencial de sus integrantes. Por lo tanto, alguien debe explicar por qué ayer, en la sede de la calle Matheu, un grupo de militantes sin cargo ni función se encontraban en poder de la documentación presentada por nuestra lista, sin control alguno de los veedores".

gobernador Ricardo Quintela.jpg Ricardo Quintela competirá contra Cristina Fernández de Kirchner por la presidencia del PJ.

Y recordaron que "por cronograma electoral, la junta debería haberse reunido el 19 de octubre".

"El día de ayer, ante la presentación de observaciones de forma sobre nuestra lista hechas por la lista Primero La Patria, el presidente de la junta electoral estipuló un plazo de 120 minutos para cumplir con las rectificaciones. Un plazo arbitrario dictado unilateralmente, sin reunir a la junta electoral, publicando la resolución en una página web y sin dar traslado formalmente a nuestros apoderados", continuaron.

Desde el entorno de Cristina Kirchner denuncian irregularidades por las planillas de Quintela.

Finalmente, el gobernador Ricardo Quintela le envió un mensaje a la ex presidenta y dijo que "conoce y confía en la vocación democrática de Cristina, por lo que descarta que ella pueda avalar cualquier tipo de maniobra que pueda resultar en la proscripción de la lista que expresa las ideas de tantos compañeros de todos los rincones de la patria".