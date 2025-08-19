La oposición en el Senado busca dictamen por el financiamiento universitario y la emergencia sanitaria en el Garrahan

El antecedente inmediato es la reunión del 10 de julio, cuando el oficialismo impulsó una agenda similar sin éxito. En aquel momento, tampoco consiguió el aval de las comisiones necesarias para emitir los dictámenes.

De cara a la próxima sesión, el bloque oficialista busca consolidar acuerdos internos que le permitan superar trabas reglamentarias y avanzar en una agenda que considera prioritaria.

¿Sesión esta semana?

Mayans intentará de todos modos sesionar esta semana con un temario que incluiría los decretos delegados del INTA, INTI y la disolución de Vialidad Nacional, entre otros.

En tanto, trabajadores del INTI realizarán mañana una conferencia de prensa para pedirle a los senadores que lleven adelante la sesión donde se debatirá la derogación del decreto que modifica el organismo.

Bajo la consigna “Voten por nosotros ya”, los trabajadores se concentrarán a las 10 en la sede central del INTI, en Avenida General Paz 5445, junto a otros organismos “afectados” como los trabajadores de universidades y del Hospital Garrahan.

En el medio, en el Senado volverá a activarse la Comisión de Acuerdos, que preside Tagliaferri, para discutir acuerdos militares y le seguirá la discusión por la ampliación del Corte Suprema de Justicia en el plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales con expositores.