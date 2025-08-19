En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Senado
Congreso

La oposición en el Senado busca dictamen por el financiamiento universitario y la emergencia sanitaria en el Garrahan

Un plenario de comisiones de la Cámara alta vuelve a sesionar con el objetivo de avanzar con los dictámenes sobre financiamiento universitario y la situación del Hospital Garrahan.

La oposición en el Senado busca dictamen por el financiamiento universitario y la emergencia sanitaria en el Garrahan

El Senado retomará este martes su actividad parlamentaria con el tratamiento de dos proyectos clave impulsados por la oposición: la declaración de la emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan y el financiamiento de universidades nacionales junto con la recomposición salarial docente. Las iniciativas habían sido demoradas la semana pasada, luego de un desacuerdo interno que frenó su avance en comisión.

Leé también Cierre de listas: los principales candidatos en PBA, CABA, Córdoba y Santa Fe para las elecciones de octubre
Los princpales partidos del país presentaron sus listas de dipuatdos y senadores nacionales de cara a las elecciones del 26 de octubre. Los principales nombres. Foto: Archivo.

A las 15 está prevista la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto, Salud y Población y Desarrollo Humano, que encabeza la senadora camporista Stefanía Cora, donde se abordará la emergencia en el Garrahan. En tanto, el debate sobre financiamiento universitario comenzará a las 16.30.

El interbloque opositor, que conduce el senador José Mayans, había intentado dictaminar los proyectos el pasado jueves, con la intención de llevarlos al recinto esta misma semana junto a cinco decretos rechazados previamente por Diputados.

La maniobra no prosperó por la intervención de Ezequiel Atauche, jefe de bloque de La Libertad Avanza, que logró demorar el proceso una semana más. Con este escenario, la sesión ordinaria que pretende convocar Unión por la Patria podría concretarse recién el jueves 28 de agosto.

El antecedente inmediato es la reunión del 10 de julio, cuando el oficialismo impulsó una agenda similar sin éxito. En aquel momento, tampoco consiguió el aval de las comisiones necesarias para emitir los dictámenes.

De cara a la próxima sesión, el bloque oficialista busca consolidar acuerdos internos que le permitan superar trabas reglamentarias y avanzar en una agenda que considera prioritaria.

¿Sesión esta semana?

Mayans intentará de todos modos sesionar esta semana con un temario que incluiría los decretos delegados del INTA, INTI y la disolución de Vialidad Nacional, entre otros.

En tanto, trabajadores del INTI realizarán mañana una conferencia de prensa para pedirle a los senadores que lleven adelante la sesión donde se debatirá la derogación del decreto que modifica el organismo.

Bajo la consigna “Voten por nosotros ya”, los trabajadores se concentrarán a las 10 en la sede central del INTI, en Avenida General Paz 5445, junto a otros organismos “afectados” como los trabajadores de universidades y del Hospital Garrahan.

En el medio, en el Senado volverá a activarse la Comisión de Acuerdos, que preside Tagliaferri, para discutir acuerdos militares y le seguirá la discusión por la ampliación del Corte Suprema de Justicia en el plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales con expositores.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Senado
Notas relacionadas
El Gobierno inició el proceso de privatización de AySA: en qué plazo debe concretarse la operación
Axel Kicillof enviará un proyecto de ley para declarar la emergencia en obra pública
Causa Cuadernos: la Justicia confirmó que el chofer Centeno es su autor

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar