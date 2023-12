La Primera Dama: Fátima Florez se mostró con Karina Milei

En la previa a la asunción de Milei se había especulado sobre quién sería la mujer que lo acompañaría en el auto descapotable, luego de su jura en el Congreso y su posterior arribo a la Casa Rosada.

Finalmente fue Karina Milei quien lo acompañó durante el recorrido. En el Congreso, Fátima Florez estuvo en uno de los balcones junto a los padres de Javier Milei.

Captura Fatima Florez Karina Milei.PNG

El discurso de Javier Milei desde el balcón de la Casa Rosada

“Hola a todos, yo soy el León…”, así saludó Javier Milei y cantó el tema de La Renga y, además, gritó: “Viva la Libertad carajo”.

“En primer lugar, deseo darles las gracias a cada uno de ustedes por el cariño manifestado y para acompañarnos en estas horas de tanta alegría que tiene que ver con la llegada al poder de un presidente liberal libertario”, inició.

Y continúo: "Vamos a reconstruir la Argentina".

“Por otra parte, ustedes saben que he construido mi carrera política sobre decirles siempre la verdad, y eso no me fue gratis. Pero ustedes saben que prefiero una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Es por ello que quiero que tengan consciencia, quiero que tengamos claro que vamos a empezar la reconstrucción de Argentina luego de 100 años de decadencia, pero volviendo a abrazar las ideas de la libertad, si bien vamos a tener que soportar un período de dureza, vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido derrotada por el día”