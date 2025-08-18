En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Panorama

La primera definición que dejó el cierre de listas: Milei ya ganó y la pregunta es por cuánto

El cierre de listas del domingo y la fragmentación de la oposición dejaron un escenario inmejorable para el oficialismo. ¿Qué variables hay que mirar para entender la elección de octubre.

Pablo Winokur
por Pablo Winokur |
La primera definición que dejó el cierre de listas: Milei ya ganó y la pregunta es por cuánto

Milei ya ganó las elecciones legislativas de octubre. La victoria no se definió en las urnas, sino este domingo a las 23.59 cuando cerraron las listas. Por cómo quedó armado el mapa político no hay ninguna chance de que La Libertad Avanza pierda. ¿Los motivos? La fuerte fragmentación de la oposición en todo el país e incluso en los principales distritos y la licuación de sus aliados. Además, los hermanos Milei demostraron hacia adentro de su espacio quién manda: fletaron como candidatos a los únicos dos ministros del gabinete que no venían del riñón libertario.

Leé también Cierre de listas: los principales candidatos en PBA, CABA, Córdoba y Santa Fe para las elecciones de octubre
Los princpales partidos del país presentaron sus listas de dipuatdos y senadores nacionales de cara a las elecciones del 26 de octubre. Los principales nombres. Foto: Archivo.

El peronismo "disperso" y que no suma

Massa Kicillof y Máximo

El peronismo no sumó nada a sus filas. Apenas logró cerrar con Grabois que ya estuvo adentro en las elecciones anteriores. No tendió puentes con radicales, ni socialistas, ni progresistas varios. Tampoco cerraron filas en todo el país entre gobernadores peronistas y kirchneristas del AMBA. Cuesta ver ahí una propuesta nacional unificada, como pasó en otros momentos de la historia. En algunas provincias ni siquiera llevan el sello Fuerza Patria.

El peronismo no sumó políticamente pero tampoco suma aritméticamente: no todos los "peronismos" del país van a sumar en la lógica nacional. Por eso, al menos en los papeles La Libertad Avanza se va a poder mostrar como primera minoría pase lo que pase. Algo similar pasó cuando kirchnerismo estaba en el poder y era el único que llevaba el mismo sello en todos lados. Con pocos votos, ya queda primero.

Los candidatos "tibios"

Aunque haya una marca bien instalada (como La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio o el entonces Frente para la Victoria), siempre el nombre del candidato tracciona en la lista. Especialemente cuando se juega desde la oposición.

El peronismo decidió ir con candidatos de baja intensidad. Jorge Taiana por la provincia, hombre intachable y de buena relación con todos pero que no mueve el amperímetro a la hora de traccionar nuevos votos; Itai Hagman para diputados, dirigente de Patria Grande poco conocido.

La fragmentación opositora

pjimage.jpg
Facundo Manes y Martín Lousteau: los candidatos radicales para la Provincia y la Ciudad.

Facundo Manes y Martín Lousteau: los candidatos radicales para la Provincia y la Ciudad.

Tampoco hay grandes alternativas por fuera del peronismo. El espacio Provincias Unidas puede ser una tercera vía interesante. Pero queda licuada por las diferencias internas entre sus socios fundadores. Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba, insistió en presentar algo en el AMBA, que probablemente quede muy lejos de la discusión central. Los otros gobernadores que integran el frente no estaban de acuerdo con esa idea.

El espacio de centro lleva muchas otras propuestas en todo el país:

En CABA va a estar Ciudadanos Unidos de Lousteau, pero también compiten Facundo Manes, el socialista Esteban Paulón (con lista de intelectuales) y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Muchos candidatos para pocos votos.

En Provincia aparece una lista de Randazzo, pero se sumó otra del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray compitiendo por el voto peronista no k. Y algunos otros dando vueltas como Fernando Burlando, Roberto Cachanovsky, Santiago Cuneo, entre otros. También muy disperso.

La izquierda también va con sus candidatos y dividida.

La licuación del PRO

El oficialismo hizo lo que quiso con sus aliados. Primero al PRO lo dejó casi sin representación. En CABA, su lugar en el mundo, le dio dos del fondo de la tabla. En Provincia, el acuerdo fue un poco mejor: le dio uno de cada 3, pero Milei se garantizó dirigentes que hasta ahora le votaron todo.

En Entre Ríos, a Frigerio le dieron la mitad de los "cargos entrables". Pero el gobernador va a tener que compartir esos lugares con sus socios del radicalismo y se queda sin senadores.

En el resto del país, no existen. En algunos lugares van a ir solos y con pocas chances.

Para Milei, Macri siempre fue un socio incómodo. Ahora, el expresidente va a tener menos poder de fuego que nunca.

Otro dato: también licuó a otros socios como Rodrigo de Loredo (UCR, Córdoba) o Luis Juez.

Cambios de Gabinete

Patricia Bullrich Luis Petri.jpg

Con movimientos electorales varios, Milei limpia a sus socios de adentro del Gabinete. Patricia Bullrich y Luis Petri van a ser candidatos, dejan el Ejecutivo y van a la irrelevancia del Congreso.

Habían sido competidores directos de Milei en 2023, se sumaron a La Libertad Avanza y ahora dejan su lugar probablemente para ser ocupados por libertarios de pura cepa. Más poder concentrado en los hermanos Milei, que van a tener menos sombra interna.

Por todo esto, Milei ya ganó. Hay que ver cómo y por cuándo. Esa es la verdadera duda de las elecciones 2025.

Pablo Winokur
Por Pablo Winokur
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones 2025
Notas relacionadas
Schiaretti, gobernadores, vedettes, economistas y empresarios: las sorpresas en las listas de candidatos
Los dos gobernadores que encabezan sus listas de candidatos para enfrentar a Milei y a LLA
El oficialismo y la oposición terminan de definir las listas de candidatos para las elecciones de octubre

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar