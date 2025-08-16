Está en Netflix, tiene 8 episodios y es la serie corta española que se volvió un éxito global.

El relato gira alrededor de Álex y Bruno, dos personajes que no podrían ser más diferentes, pero cuyos destinos terminan cruzándose en un giro inesperado. A partir de ese encuentro, se desarrolla un drama cargado de emociones, reflexiones sobre las relaciones modernas y la búsqueda de la autenticidad en el amor.

Uno de los motivos por los que esta serie alcanzó semejante repercusión fue el desempeño de su protagonista, Carlos Cuevas, conocido previamente por su papel en Merlí. Su interpretación de Álex conquistó tanto a la crítica como al público, consolidándolo como uno de los actores más prometedores de la ficción española.

Smiley Netflix 2

A su lado aparece Miki Esparbé, quien da vida a Bruno Merino, y que se convierte en el contrapunto perfecto para Cuevas. Juntos, logran una química en pantalla que potencia la trama.

El elenco de la serie española "Smiley"

Miki Esparbé

Carlos Cuevas

Pepón Nieto

Meritxell Calvo

Giannina Fruttero

Eduardo Lloveras

Ruth Llopis

Ramon Pujol

Cuántos capítulos tiene "Smiley", la serie

Una de las claves de la repercusión de Smiley fue su duración de ocho capítulos. Para los suscriptores de Netflix, esta característica fue más que atractiva. Muchos usuarios valoraron que la serie se pueda ver en pocos días, sin necesidad de invertir semanas en maratones interminables.

Smiley Netflix 3

El formato breve no solo hizo que la producción fuera más accesible, sino que también le dio un ritmo ágil y una intensidad emocional que mantuvo al espectador enganchado en todo momento.

La crítica especializada coincidió en señalar que esta combinación de drama sólido, romance y un reparto convincente la convirtió en una de las mejores producciones españolas de la última década.

Dónde ver la serie española "Smiley"

Desde su incorporación al catálogo de Netflix en 2020, Smiley escaló rápidamente en las listas de popularidad. La serie llegó a integrar el top 10 de producciones españolas más reproducidas y se convirtió en un referente dentro del género dramático de la plataforma.

Smiley Netflix 4

Los suscriptores no solo destacaron la historia, sino también el modo en que refleja con naturalidad las relaciones actuales, rompiendo estereotipos y mostrando diversidad de una forma auténtica.

Muchos espectadores expresaron en redes sociales su fascinación con la serie, mientras que en portales especializados las reseñas coincidieron en calificarla como “intensa, fresca y profundamente humana”.

Por qué ver "Smiley" en Netflix

Lo que diferencia a Smiley de otras producciones es su capacidad para generar identificación con personajes que, pese a ser ficticios, retratan emociones y dilemas universales. La búsqueda del amor, las inseguridades personales y los vínculos de amistad se convierten en el corazón de un relato que resonó en distintas culturas y contextos.

El éxito de esta serie confirmó, además, el peso que tiene la industria audiovisual española dentro del catálogo internacional de Netflix. Al igual que sucedió con títulos como La casa de papel o Élite, Smiley demostró que el talento español sigue conquistando audiencias alrededor del mundo.

Tráiler de la serie "Smiley"