Kicillof anunció aumentos en programas de discapacidad en medio de la tensión con el Gobierno nacional

Por otra parte, el gobierno provincial presentó una nueva línea de créditos de Fuerza Solidaria, con tasa subsidiada, que se destinará exclusivamente a los Talleres Protegidos. Estos créditos podrán emplearse para capital de trabajo, inversiones e infraestructura, según se informó.

La Provincia también incorporará una línea específica de equipamiento para Escuelas de Educación Especial. El objetivo es fortalecer la entrega de bienes destinados a los comedores que brindan el Servicio Alimentario Escolar en esos establecimientos, con el fin de reforzar el acceso a recursos básicos.

Con estas medidas, la gestión bonaerense busca sostener un esquema de financiamiento y acompañamiento en un área que, según sus autoridades, atraviesa una reducción de recursos a nivel nacional.