Política
Cristina Fernández de Kirchner
La banda de los copitos
Poder Judicial

Atentado a CFK: el jefe de los Copitos quedaría libre y las audiencias clave que podrían sacar a Cristina de prisión

En pocas semanas se conocerá el veredicto de uno de los hechos políticos más conmocionantes de los últimos años. Las críticas de los abogados de Cristina Kirchner y los pasos que faltan para terminar el juicio.

por Rosario Bigozzi |
Cristina Fernández de Kirchner pidió 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por considerarlos coautores del atentado contra su vida el 1 de septiembre de 2022. No obstante, desistió de la acusación que llevó a juicio el presunto jefe de “La Banda de los Copitos”, Nicolás Gabriel Carrizo, porque no se encontraron elementos que probaran con certeza su participación.

Uno de los abogados de la querella, Marcos Aldazabal, le explicó al Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) que la ex mandataria estuvo de acuerdo en otorgarle el beneficio de la duda porque según les transmitió “no quiere usar el derecho penal para hacer política ni para vengarse”.

Si el alegato de la fiscal federal Gabriela Baigún llegase a coincidir con los argumentos de Cristina Kirchner, se caerían los motivos por los cuales Carrizo está preso desde hace casi tres años, y el proceso quedaría enfocado en Uriarte y Sabag Montiel.

Aunque desde el Ministerio Público Fiscal no adelantaron cuál será su petitorio, hasta ahora se ha manifestado en línea con los representantes legales de la ex vicepresidenta. Como sea, la querella instaló la incerteza sobre la responsabilidad del supuesto jefe de los Copitos, y le ofreció a los jueces un camino de análisis para una eventual absolución.

El cronograma aprobado por el TOF 6 continúa el próximo miércoles con el alegato de la fiscalía, y luego será el turno de los defensores. A este ritmo, entre fines de septiembre y principios de octubre se conocería el veredicto.

Como víctima, Cristina Fernández podría solicitar estar presente en las audiencias, lo que implicaría la intervención del Servicio Penitenciario para el traslado desde Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, hasta Comodoro Py. Por el momento no hizo el pedido, y sigue el juicio por la aplicación Youtube.

Coautores funcionales y "pibes rotos"

Para los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte son coautores funcionales del intento de magnicidio planificado, agravado por su condición de mujer y figura política.

Advirtieron que Uliarte no habría sido instigadora de Sabag Montiel para matar a la exmandataria, sino que cumplió el rol de planificadora junto con su compañero, quien además fue el ejecutor, pero eso no quiere decir que haya generado la determinación al hecho.

Su criterio es que se trató de una coautoría funcional porque ambos tomaron decisiones en la planificación del crimen, que se quedó en el grado de tentativa porque algo falló en la puesta en acción.

El doctor Marcos Aldazabal remarcó que “el arma era apta para el disparo y la munición era idónea porque los peritos dispararon 50 veces, y en las 50 ocasiones salió la bala.

Agregó que Sabag Montiel tenía la intención de matar a Cristina Kirchner cuando gatilló a centímetros de su cabeza, pero el tiro no salió por “un defecto infrecuente y totalmente solucionable o por haber accionado mal la corredera”.

Por su lado, el doctor Juan Manuel Ubeira destacó que le llamaron la atención los testigos que pasaron por el juicio, amigos de los imputados, que se refirieron “al concepto de tribu, la juntada, los propios códigos, el racionamiento”.

Ubeira detalló al tribunal “que lo que vi fue un desfile de pibes rotos, como los que están sentados acá (por los acusados). Y tanto mi cliente como yo sentimos una enorme frustración de ver todo esto”.

Instrucción obstruida

Durante su alegato, la querella apuntó contra el desarrollo de la instrucción de la causa que estuvo a cargo de la jueza Maria Eugenia Capuchetti. Aldazabal afirmó que “a lo largo de todos estos años obstruyó todas las líneas de investigación posibles, encubrió a todos los sospechosos posibles y revictimizó a Cristina Kirchner cada vez que pudo”.

En la lista de lo que calificaron como “errores” incluyeron la cuestión del celular de Sabag Montiel, que cuando quisieron revisarlo en sede judicial no pudieron desbloquearlo. Indicaron que lo guardaron en un sobre sin sellos en una caja fuerte que comparten con el juzgado de Servini, y cuando lo llevaron a Ezeiza para un nuevo peritaje estaba prendido y con un mensaje de error.

También acusaron a la jueza de demorar la detención de Brenda Uliarte y otras líneas de investigación, como por ejemplo el vínculo de los imputados con la agrupación antikirchnerista Revolución Federal, las conversaciones de Uliarte con el influencer Presto Filipo, o la denominada pista Milman.

Recordemos que durante la instrucción Cristina Kirchner insistió en recusar a Capuchetti. Sin embargo los tribunales de alzada rechazaron los pedidos.

Por Rosario Bigozzi
