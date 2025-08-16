Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película argentina más vista y dura menos de 2 horas.

En ese ambiente hostil y corrupto, Sosa conoce a Luján, una joven médica interpretada por Martina Gusmán. Ella trabaja en múltiples lugares (ambulancias, guardias hospitalarias y servicios de emergencia) en condiciones precarias y con un ritmo extenuante que apenas le permite descansar.

El encuentro entre ambos se produce en plena calle: ella lucha por salvar la vida de un herido en un accidente, mientras él intenta convertir al mismo hombre en cliente. Ese instante marca el inicio de una relación que desafiará sus convicciones y abrirá la posibilidad de un cambio.

Carancho Netflix 2

La relación entre Sosa y Luján introduce un componente humano y emocional en medio del drama social. Ambos buscan modificar el rumbo de sus vidas, pero la sombra del pasado de Sosa amenaza con arrastrarlos de nuevo a un círculo de violencia y corrupción.

El elenco de "Carancho" con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Martina Gusmán

Carlos Weber

José Luis Arias

Fabio Ronzano

Loren Acuña

Gabriel Almirón

José Manuel Espeche

Cada personaje aporta a la trama un matiz que refuerza el retrato social y la tensión dramática del film.

Carancho Netflix 3

Cuál es el mensaje de la película "Carancho"

Lo más impactante de Carancho es la manera en que refleja un negocio oculto detrás de cada tragedia vial. No se trata solo de las muertes y lesiones, sino también de la maquinaria judicial que lucra con el dolor ajeno. Abogados, aseguradoras, médicos y policías conforman un engranaje que se beneficia a costa de las víctimas.

El personaje de Darín encarna ese dilema: un hombre atrapado entre la necesidad de sobrevivir en un sistema corrupto y el deseo de redención a través de su relación con Luján.

Carancho Netflix 4

Por qué ver "Carancho" en Netflix

La presencia de Carancho en el catálogo de la plataforma Netflix representa una oportunidad única para que nuevas audiencias descubran este tipo de cine argentino. Lejos de las producciones convencionales de la plataforma, esta obra ofrece un relato profundo, con una actuación descollante de Ricardo Darín y una narrativa que mezcla thriller, drama social y romance.

Se trata de una película que deja huella por su realismo y crudeza, pero también por la esperanza que encierra la relación de sus protagonistas.

Tráiler de la película "Carancho"