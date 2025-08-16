En vivo Radio La Red
CINE NACIONAL

Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película argentina más vista y dura menos de 2 horas

Netflix marca tendencia con una actuación descollante de Ricardo Darín y una narrativa que mezcla thriller, drama social y romance. La película argentina del momento.

Ricardo Darín vuelve a demostrar por qué es considerado uno de los grandes actores del cine argentino con "Carancho", una película que se encuentra disponible en Netflix. El film lo muestra en un papel complejo, lleno de matices y atrapado en un entorno donde la tragedia y la corrupción se entrelazan con la esperanza de redención.

La historia refleja una problemática real que atraviesa Argentina: los accidentes de tránsito. La película utiliza los datos como telón de fondo para construir un relato que no solo entretiene, sino que también pone en evidencia el costado más oscuro del sistema judicial y médico. Los millones que demandan las víctimas y sus familias para cubrir tratamientos médicos y gastos legales son el motor de un negocio turbio, alimentado por la necesidad de indemnizaciones y las debilidades de la ley.

En ese escenario aparece Héctor Sosa, el personaje interpretado por Darín, un abogado especializado en accidentes de tráfico. Su tarea consiste en recorrer hospitales y guardias de emergencia para captar clientes desesperados que buscan ayuda tras una tragedia.

Carancho Netflix 1

De qué trata "Carancho" en Netflix

Sosa, interpretado con maestría por Darín, es un hombre que intenta recuperar su matrícula profesional mientras trabaja para una fundación que, en apariencia, ayuda a las víctimas. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde un estudio jurídico que manipula cada detalle del proceso: desde conseguir testigos y pericias hasta pactar con jueces, policías y aseguradoras.

En ese ambiente hostil y corrupto, Sosa conoce a Luján, una joven médica interpretada por Martina Gusmán. Ella trabaja en múltiples lugares (ambulancias, guardias hospitalarias y servicios de emergencia) en condiciones precarias y con un ritmo extenuante que apenas le permite descansar.

El encuentro entre ambos se produce en plena calle: ella lucha por salvar la vida de un herido en un accidente, mientras él intenta convertir al mismo hombre en cliente. Ese instante marca el inicio de una relación que desafiará sus convicciones y abrirá la posibilidad de un cambio.

Carancho Netflix 2

La relación entre Sosa y Luján introduce un componente humano y emocional en medio del drama social. Ambos buscan modificar el rumbo de sus vidas, pero la sombra del pasado de Sosa amenaza con arrastrarlos de nuevo a un círculo de violencia y corrupción.

El elenco de "Carancho" con Ricardo Darín

  • Ricardo Darín
  • Martina Gusmán
  • Carlos Weber
  • José Luis Arias
  • Fabio Ronzano
  • Loren Acuña
  • Gabriel Almirón
  • José Manuel Espeche

Cada personaje aporta a la trama un matiz que refuerza el retrato social y la tensión dramática del film.

Carancho Netflix 3

Cuál es el mensaje de la película "Carancho"

Lo más impactante de Carancho es la manera en que refleja un negocio oculto detrás de cada tragedia vial. No se trata solo de las muertes y lesiones, sino también de la maquinaria judicial que lucra con el dolor ajeno. Abogados, aseguradoras, médicos y policías conforman un engranaje que se beneficia a costa de las víctimas.

El personaje de Darín encarna ese dilema: un hombre atrapado entre la necesidad de sobrevivir en un sistema corrupto y el deseo de redención a través de su relación con Luján.

Carancho Netflix 4

Por qué ver "Carancho" en Netflix

La presencia de Carancho en el catálogo de la plataforma Netflix representa una oportunidad única para que nuevas audiencias descubran este tipo de cine argentino. Lejos de las producciones convencionales de la plataforma, esta obra ofrece un relato profundo, con una actuación descollante de Ricardo Darín y una narrativa que mezcla thriller, drama social y romance.

Se trata de una película que deja huella por su realismo y crudeza, pero también por la esperanza que encierra la relación de sus protagonistas.

Tráiler de la película "Carancho"

