En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
José Coronado
Netflix
SERIES

Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta es la miniserie ideal para ver

Si sos fanático de Entrevías en Netflix, la serie con José Coronado y Luis Zahera, esta producción española de ocho capítulos es tu mejor opción.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera

Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta es la miniserie ideal para ver.

En la última década, Netflix ha apostado fuerte por los thrillers de alto voltaje y la fórmula le ha dado resultados impresionantes. Después del furor por "Entrevías", la serie protagonizada por José Coronado y Luis Zahera, hay una joya que ha sabido atrapar al público español e internacional: "El desorden que dejas".

Leé también Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta es la serie española ideal para ver
Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta es la serie española ideal para ver.

Esta miniserie de ocho capítulos no solo mantiene el suspenso desde el minuto uno, sino que juega con la mente del espectador a través de secretos, traiciones y giros de guion calculados con precisión.

Basada en la novela homónima de Carlos Montero (creador también de "Élite"), esta historia se mueve entre dos líneas temporales que se cruzan con intensidad, explorando el pasado y presente de dos mujeres conectadas por un mismo lugar: un instituto de un pequeño pueblo gallego donde nada es lo que parece.

El desorden que dejas Netflix 1

De qué trata "El desorden que dejas" en Netflix

Raquel, interpretada por Inma Cuesta, llega como profesora sustituta de literatura al instituto donde enseñaba Viruca (Bárbara Lennie), una docente cuyo final trágico ha dejado más preguntas que respuestas. Oficialmente, la muerte de Viruca se consideró un suicidio, pero los indicios de manipulación, amenazas y un posible crimen encubierto comienzan a aparecer desde el primer episodio.

La llegada de Raquel no es casual. Su esposo, Germán, creció en ese mismo pueblo, y el vínculo emocional con el lugar se convierte en un factor clave que la lleva a aceptar el trabajo. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad para empezar de nuevo se transforma en un laberinto psicológico donde cada conversación, cada mirada y cada rincón del instituto esconde un pedazo del rompecabezas.

La narrativa establece un paralelismo inquietante entre las vidas de Viruca y Raquel. Viruca, segura de sí misma, sabía manejar a sus alumnos con una mezcla de autoridad y cercanía, aunque su vida personal estaba marcada por decisiones arriesgadas. Raquel, en cambio, llega con una actitud más vulnerable, pero su determinación por descubrir la verdad la empuja a enfrentarse a límites morales que jamás había imaginado cruzar.

El desorden que dejas Netflix 2

En el centro del conflicto se encuentran los estudiantes, en especial Iago, un joven carismático y problemático que guarda secretos sobre Viruca. La relación de Raquel con él comienza siendo estrictamente profesional, pero poco a poco la tensión y la manipulación emocional hacen que la frontera entre lo correcto y lo prohibido se vuelva difusa.

A esto se suman figuras clave como Mauro (Roberto Enríquez), ex esposo de Viruca y profesor en el mismo instituto. Aunque inicialmente desconfía de Raquel, termina siendo una pieza fundamental para que ella entienda los oscuros vínculos que rodeaban a Viruca. No obstante, su ayuda también despierta sospechas, alimentando la duda sobre quién dice la verdad y quién juega a manipular la historia.

Por qué ver "El desorden que dejas" si te gustó "Entrevías"

Lo que distingue a El desorden que dejas de otros thrillers escolares es que, aunque la trama es intensa y en ocasiones extrema, sus conflictos están anclados en emociones y problemas reales: el bullying, la presión social, la corrupción, las relaciones tóxicas y los secretos familiares. El guion no se limita a lanzar giros dramáticos, sino que construye un entramado coherente donde cada acción tiene consecuencias.

El desorden que dejas Netflix 3

Este enfoque hace que el espectador no solo se interese por el misterio de la muerte de Viruca, sino también por el destino de los personajes secundarios. Cada uno tiene motivaciones claras, miedos ocultos y heridas abiertas que se revelan a medida que la serie avanza.

El elenco de la serie "El desorden que dejas"

  • Inma Cuesta
  • Bárbara Lennie
  • Tamar Novas
  • Arón Piper
  • Roberto Enríquez
  • Roque Ruíz
  • Isabel Garrido
  • Fede Pérez
  • Alfonso Agra
  • Susana Dans
El desorden que dejas Netflix 4

Netflix y su apuesta por las series españolas

El desorden que dejas se suma a una lista de producciones españolas que han conquistado a la audiencia global en Netflix, como La casa de papel o Quién mató a Sara. La plataforma ha sabido identificar que el suspenso con identidad local funciona muy bien fuera de España, y que la mezcla de escenarios reconocibles con tramas universales puede ser una fórmula ganadora.

Con su combinación de misterio, drama y personajes complejos, esta serie confirma que las historias intensas de pocos episodios pueden ser tan adictivas como las grandes producciones de varias temporadas.

Tráiler de "El desorden que dejas" en Netflix

Embed

Javier Laslavsky
Por Javier Laslavsky
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
José Coronado Netflix Serie
Notas relacionadas
Si te gustó Entrevías en Netflix, José Coronado y Luis Zahera arrasan con el estreno de su nueva serie
Si ya viste Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta serie española es tu mejor opción
José Coronado brilla en Netflix con el estreno de su nueva serie española y apenas tiene 5 episodios

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar