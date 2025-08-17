Más de 12 disparos y un motochorro muerto: el video del brutal tiroteo con un policía en un robo

Embed

En cuestión de segundos, la escena se transformó en un enfrentamiento a tiros a muy corta distancia. Según la reconstrucción, tras un forcejeo, las motos involucradas cayeron al asfalto y los ladrones abrieron fuego.

El policía reaccionó extrayendo su arma reglamentaria y disparó contra los agresores. Uno de ellos cayó herido de muerte en plena calle, aún con el casco colocado, mientras que su cómplice logró escapar corriendo y es intensamente buscado por las autoridades.

Más de doce disparos en plena zona comercial

Vecinos de la zona relataron que se escucharon más de doce disparos. El intercambio de balas se dio en un horario de gran circulación, muy cerca de un centro comercial. “Fue un milagro que no hubiera más víctimas”, reconocieron fuentes policiales.

En el lugar quedaron la moto de los delincuentes, que tenía pedido de secuestro por robo, y el arma utilizada por el ladrón fallecido.

El oficial, en tanto, sufrió una herida de bala en la pierna, por la que fue trasladado al policlínico de San Justo. Se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud. Su hermana, que viajaba como acompañante, resultó ilesa.

La investigación judicial

La pesquisa quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza, quien se presentó en el lugar y supervisó los peritajes realizados por la Policía Científica.

Como ocurre en todos los hechos donde hay un policía involucrado, la investigación será llevada adelante por una fuerza federal. Arribas no dispuso medidas restrictivas contra el agente, al considerar que actuó en legítima defensa.

Personal forense levantó rastros balísticos, recogió el arma del delincuente y aseguró la moto robada. Las imágenes del tiroteo, captadas por cámaras de seguridad y difundidas en redes, se sumaron a la causa como prueba clave.

El cómplice prófugo

El segundo ladrón logró huir corriendo. Desde entonces, es buscado en hospitales de la zona, ya que no se descarta que también haya resultado herido en el intercambio de disparos.

Fuentes policiales confirmaron que la moto en la que llegaron los delincuentes tenía denuncia por robo activo y quedó abandonada en la escena.

Un episodio en medio de una ola de violencia

El caso no es un hecho aislado. En las últimas 72 horas, La Matanza fue escenario de varios hechos violentos que terminaron con víctimas fatales.

El 15 de enero, en la misma zona, fue asesinada Hilda Cristina Tello , de 45 años, cuando delincuentes dispararon contra un colectivo de la línea 174 en un intento de robo. Su hija de 8 años resultó herida.

En las últimas horas, dos mujeres más fueron asesinadas en asaltos distintos: Esmeralda Bustamante, de 23 años, y Rita Mabel Suárez, de 47. Bustamante murió en un intento de robo de moto en el cruce de la ruta 21 y Carcarañá. Suárez fue asesinada en Villa Luzuriaga frente a su hijo de 15 años cuando esperaba a su hija en un curso de canto.

El testimonio del vecino

El hombre que recibió la consulta del policía sobre una dirección se convirtió en testigo clave del hecho. Según su declaración, los motochorros llegaron rápidamente y apuntaron con un revólver. “Fue todo en segundos. Escuché los disparos cuando estaban a menos de un metro de distancia”, relató.

Este testimonio, sumado a las imágenes de las cámaras, confirma que el agente se identificó como policía y que el tiroteo comenzó en el marco del asalto.