"La misma mierda con distinto olor": la frase brutal de Espert contra un grupo de candidatos

“Son todos la misma mierda con distinto olor respecto de los nombres anteriores que tuvieron", dijo sin filtro alguno, José Luis Espert, cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
El economista y diputado José Luis Espert encabezará la lista para las elecciones de octubre de la Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Tuvo esa dura calificación cuando le hicieron una pregunta puntual.
El candidato por LLA, José Luis Espert descalificó a los candidatos kirchneristas para el debate en términos durísimos. (Foto: Actualidad tdf)
Así le respondió al periodista Eduardo Feimann en una nota por radio este lunes a la mañana. La pregunta que motivo esa calificación por parte del actual diputado fue si sabía algo sobre una versión del cambio de figuras en el kirchnerismo para enfrentarlo en los debates de campaña. En lugar de Jorge Taiana - primer candidato de "Fuerza Patria" - el kirchnerismo habría dispuesto que su lugar lo ocupe el también candidato Juan Grabois.
Espert completó su pensamiento de esta manera: "Esa lista representa la miseria, la podredumbre en la provincia de Buenos Aires”, aclaró sin importar el nombre que esa fuerza elija para cada contienda electoral.
En la nota de esta mañana, el diputado liberal, ahora libertario, no tuvo miramientos al responder si el kirchnerismo prefiere que sea Grabois y no Taiana quien debata con él: “Son todos la misma mierda con distinto olor respecto de los nombres anteriores que tuvieron, Unión por la Patria, Frente para la Victoria... Esa lista es la lista que representa la miseria, la podredumbre en la provincia de Buenos Aires”.
Es por eso que se mostró confiado e indiferente ante su rival político en la campaña: "Cualquiera sea el que quiera debatir conmigo representa, repito, lo mismo que ha significado esta cosa infecta que es el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires".
El economista y diputado insistió que debatirá con cualquiera que se le oponga desde "Fuerza Patria" y que resultará vencedor porque dijo tener los argumentos para hacerlo.
"No tienen cómo defender lo que ha ocurrido a nivel nacional en los últimos 30 años y mucho menos en la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 años", agregó el candidato número 1 en la lista bonaerense de La Libertad Avanza.
En otro momento de su misma reflexión, dijo: “Yo quisiera que me expliquen los que van a defender esto: ¿Cómo es posible que hayan ocurrido casos como el de esta señora Rita en La Matanza? ¿Cómo es posible la toma de tierras que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo es posible que los chicos en los colegios se los adoctrinen en lugar de enseñarles Matemáticas, la Constitución Nacional, Historia, Geografía? ¿Por qué IOMA está destruido? ¿Por qué hay cementerios de patrulleros? ¿Por qué los policías son humillados en la provincia de Buenos Aires? No tienen cómo defender ni explicar todo eso”.
Tras esa enumeración de problemas que Espert adjudica a la provincia de Buenos Aires por la ineficiencia del kirchnerismo en el poder durante 20 años, se mostró confiado de ganar el debate primero y las elecciones después. Usó el mismo concepto del presidente Javier Milei sobre la "batalla cultural" con quien gobierna en la principal provincia argentina."Es central la batalla cultural, la defensa de la decidida de la libertad y desmontar todo el andamiaje putrefacto de ideas nefastas que el kirchnerismo ha planteado”.
Terminó de la misma manera que comenzó su argumentación: "Que venga quien quiera debatir. Pero son todos la misma mierda con distinto olor, respecto de antes, el Kirchnerismo".