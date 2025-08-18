"La misma mierda con distinto olor": la frase brutal de Espert contra un grupo de candidatos

Es por eso que se mostró confiado e indiferente ante su rival político en la campaña: "Cualquiera sea el que quiera debatir conmigo representa, repito, lo mismo que ha significado esta cosa infecta que es el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires".

El economista y diputado insistió que debatirá con cualquiera que se le oponga desde "Fuerza Patria" y que resultará vencedor porque dijo tener los argumentos para hacerlo.

Taiana y Grabois No importa quién. Taiana o Grabois. Espert dice que le ganará el debate y las elecciones a cualquier kirchnerista en la provincia de Buenos Aires. (foto: A24.com)

"No tienen cómo defender lo que ha ocurrido a nivel nacional en los últimos 30 años y mucho menos en la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 años", agregó el candidato número 1 en la lista bonaerense de La Libertad Avanza.

En otro momento de su misma reflexión, dijo: “Yo quisiera que me expliquen los que van a defender esto: ¿Cómo es posible que hayan ocurrido casos como el de esta señora Rita en La Matanza? ¿Cómo es posible la toma de tierras que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo es posible que los chicos en los colegios se los adoctrinen en lugar de enseñarles Matemáticas, la Constitución Nacional, Historia, Geografía? ¿Por qué IOMA está destruido? ¿Por qué hay cementerios de patrulleros? ¿Por qué los policías son humillados en la provincia de Buenos Aires? No tienen cómo defender ni explicar todo eso”.

Espert: "Que venga quien quiera debatir"

Tras esa enumeración de problemas que Espert adjudica a la provincia de Buenos Aires por la ineficiencia del kirchnerismo en el poder durante 20 años, se mostró confiado de ganar el debate primero y las elecciones después. Usó el mismo concepto del presidente Javier Milei sobre la "batalla cultural" con quien gobierna en la principal provincia argentina."Es central la batalla cultural, la defensa de la decidida de la libertad y desmontar todo el andamiaje putrefacto de ideas nefastas que el kirchnerismo ha planteado”.

Terminó de la misma manera que comenzó su argumentación: "Que venga quien quiera debatir. Pero son todos la misma mierda con distinto olor, respecto de antes, el Kirchnerismo".