Deportes
Selección Argentina
Messi
FÚTBOL

¿Messi, sí o no? Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina y sorprendió a todos

Lionel Scaloni anunció la lista de citados para los partidos de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador y sorprendió a todos. ¿Y Messi?

¿Messi, sí o no? Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina y sorprendió a todos

Lionel Scaloni reveló la nómina de la Selección Argentina para los próximos compromisos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Como se esperaba, Lionel Messi integra la lista, pero la gran novedad es la inclusión de José Manuel López, delantero de 24 años del Palmeiras, quien fue citado por primera vez a la Albiceleste.

Scaloni fue a alentar a Franco Colapinto al GP de Bélgica de la Fórmula 1
Scaloni fue a alentar a Franco Colapinto en el GP de Bélgica
image

El Flaco, exgoleador de Lanús y una de las figuras del Verdao, llega tras una temporada destacada con 15 goles en 42 partidos. Sustituirá a Valentín Castellanos, quien no fue convocado esta vez. La presencia de López refleja la intención de Scaloni de seguir incorporando a jóvenes que vienen destacándose en el fútbol sudamericano.

¿Quiénes son los debutantes y los regresos más destacados?

Además de López, la lista presenta varios cambios con respecto a la convocatoria anterior:

  • Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Genoa) ingresan en lugar de Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández, quienes cumplieron suspensión por la roja ante Colombia.

  • Valentín Carboni vuelve a la Selección tras casi un año, luego de recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Carboni reapareció con gol en su debut oficial con Genoa, club al que llegó a préstamo tras su participación en el Mundial de Clubes con el Inter.

  • Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de River, también regresan a la nómina, siendo los únicos jugadores del fútbol argentino presentes en la lista.

Estas incorporaciones muestran un equilibrio entre juventud, experiencia y jugadores que vuelven tras superar lesiones o suspensiones.

convocadosarg_septiembre2025

Qué destaca Scaloni de la inclusión de Mastantuono

El DT ratificó la presencia de Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid y reciente figura histórica ante Chile con la Albiceleste. Su convocatoria subraya la intención de Scaloni de dar continuidad a los talentos jóvenes que ya mostraron rendimiento en competiciones oficiales, incluso en partidos decisivos.

Cómo impactan estas convocatorias en la preparación para las Eliminatorias

La selección se prepara para enfrentar a Venezuela y Ecuador, buscando mantener la regularidad en las Eliminatorias. La combinación de figuras consagradas como Messi con debutantes y jugadores en regreso permitirá evaluar variantes tácticas y fortalecer la competencia interna en el plantel.

Scaloni, que ha mostrado una política de renovación progresiva, confía en que estas incorporaciones mantengan la identidad del equipo y aporten energía fresca a la Albiceleste, clave para el objetivo de clasificar al Mundial 2026 con autoridad.

La nómina final refleja una selección argentina en transición, donde se respetan los pilares históricos y se incorporan jóvenes con proyección internacional. Con Messi como líder, debutantes como José Manuel López y la consolidación de nombres como Mastantuono, la Albiceleste buscará afianzar su camino en las Eliminatorias y seguir sumando talento de cara al futuro.

Los próximos partidos de la Selección Argentina por Eliminatorias

  • 4/9 - Selección Argentina vs. Venezuela - Estadio Monumental
  • 9/9 - Ecuador vs. Selección Argentina - Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil

