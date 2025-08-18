¿Messi, sí o no? Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina y sorprendió a todos

Estas incorporaciones muestran un equilibrio entre juventud, experiencia y jugadores que vuelven tras superar lesiones o suspensiones.

convocadosarg_septiembre2025

Qué destaca Scaloni de la inclusión de Mastantuono

El DT ratificó la presencia de Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid y reciente figura histórica ante Chile con la Albiceleste. Su convocatoria subraya la intención de Scaloni de dar continuidad a los talentos jóvenes que ya mostraron rendimiento en competiciones oficiales, incluso en partidos decisivos.

Cómo impactan estas convocatorias en la preparación para las Eliminatorias

La selección se prepara para enfrentar a Venezuela y Ecuador, buscando mantener la regularidad en las Eliminatorias. La combinación de figuras consagradas como Messi con debutantes y jugadores en regreso permitirá evaluar variantes tácticas y fortalecer la competencia interna en el plantel.

Scaloni, que ha mostrado una política de renovación progresiva, confía en que estas incorporaciones mantengan la identidad del equipo y aporten energía fresca a la Albiceleste, clave para el objetivo de clasificar al Mundial 2026 con autoridad.

La nómina final refleja una selección argentina en transición, donde se respetan los pilares históricos y se incorporan jóvenes con proyección internacional. Con Messi como líder, debutantes como José Manuel López y la consolidación de nombres como Mastantuono, la Albiceleste buscará afianzar su camino en las Eliminatorias y seguir sumando talento de cara al futuro.

Los próximos partidos de la Selección Argentina por Eliminatorias