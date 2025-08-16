En vivo Radio La Red
GRAN ESTRENO

Griselda Siciliani y Cecilia Roth brillan en Netflix con una nueva serie argentina y es la más esperada

Netflix estrena una nueva serie argentina y está protagonizada por Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Una historia basada en hechos reales.

La serie de Moria Casán se convirtió en uno de los proyectos más comentados del año. El anuncio de Netflix despertó una ola de expectativa que no se detiene, especialmente después de que se conociera que Griselda Siciliani y Cecilia Roth darán vida a la diva en distintas etapas de su historia.

Leé también Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta es la miniserie ideal para ver
Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta es la miniserie ideal para ver.

Cecilia Roth será Moria Casán en Netflix

El lunes por la tarde, en el stream Ángel Responde de Bondi Live, Cecilia Roth fue quien encendió la noticia. La actriz reveló que será la encargada de representar a Moria en la etapa más reciente, centrada en su presente y en los capítulos más actuales de su vida.

"Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma", confesó Roth con entusiasmo. Si bien aseguró que conoce a la diva, también reconoció que no compartieron demasiadas experiencias juntas. Aun así, definió a Casán como una mujer “encantadora e inteligente”, palabras que sumaron aún más expectativa en torno a cómo será su caracterización en pantalla.

Griselda Siciliani también será "La One"

En esa misma entrevista, Roth sorprendió al anunciar otro nombre clave: Griselda Siciliani tendrá a cargo la representación de Moria en la segunda parte de la serie. La actriz, reconocida por su versatilidad y presencia escénica, será la encargada de retratar la etapa intermedia de la diva.

Con este anuncio, Netflix confirmó a dos intérpretes de peso, aunque aún queda por definir quién dará vida a la versión más joven de Casán.

La ausencia de Lali Espósito en la serie de Moria

El proyecto contemplaba originalmente a Lali Espósito como la actriz que se pondría en la piel de la Moria más joven. Sin embargo, la agenda de la cantante lo hizo imposible. Entre su gira internacional y la grabación de La Voz Argentina en Telefe, Lali no pudo aceptar el desafío.

"En un principio iba a ser Lali, pero no pudo arreglar por sus shows", contó Roth, dejando abierto el misterio sobre quién completará el trío de protagonistas.

La reacción de Moria Casán al anuncio de Cecilia Roth

Lejos de pasar inadvertida, la propia Moria Casán reaccionó en redes sociales apenas se conoció la noticia. En X (ex Twitter), la diva celebró el anuncio de Roth con un breve pero contundente mensaje: "Grande Roth, y en un capítulo muy fuerte".

La frase dejó en claro que Moria está al tanto del guion y que incluso ya imagina escenas que darán de qué hablar.

La voz de Netflix y el guiño de Moria

En redes, la propia Moria Casán compartió un cartel promocional de Netflix que confirmaba oficialmente el avance de la serie. Fiel a su estilo provocador, la diva lo publicó en Instagram con una frase que no pasó desapercibida: “Netflix se cuelga de mis tetas. Firma: La One”.

El posteo encendió la conversación en redes y consolidó la serie como uno de los lanzamientos más esperados del año.

Qué se espera de la serie de Moria Casán en Netflix

Convertir la vida de Moria Casán en una serie no es un trabajo sencillo. La actriz y vedette atravesó décadas de espectáculo argentino, marcó tendencia en la televisión y se transformó en un ícono cultural que rompió moldes.

El reto de Netflix será capturar en cada episodio el magnetismo y la impronta que la convirtieron en "La One". La confirmación de Cecilia Roth y Griselda Siciliani ya asegura una base sólida, pero la incógnita sobre quién representará a la joven Moria sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la producción.

Lo cierto es que la biopic se perfila como uno de los estrenos argentinos más potentes del catálogo de Netflix, y todo indica que la serie no solo repasará la carrera artística de la diva, sino también el costado más íntimo y personal de una figura que marcó la historia de la cultura popular en Argentina.

