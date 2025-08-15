En vivo Radio La Red
Carla Peterson
Netflix
SERIES

Carla Peterson y Nancy Dupláa arrasan en Netflix con el estreno de su nueva serie corta argentina

Nancy Dupláa y Carla Peterson protagonizan esta nueva miniserie en Netflix. Una historia sobre la amistad y la libertad; repleta de humor, suspenso y situaciones entrañables.

Carla Peterson y Nancy Dupláa vuelven a unir fuerzas en una producción nacional que ya está dando que hablar dentro y fuera de Argentina. Esta vez, las reconocidas actrices desembarcan en Netflix con una miniserie que promete romper esquemas, fusionando dos obras literarias de gran peso en la narrativa argentina.

El proyecto se titula "El tiempo de las moscas" y combina la intriga policial con un toque de humor ácido y una profunda exploración de las relaciones humanas. La propuesta no solo capta la atención por la calidad de su elenco, sino también por la audacia de su guion y la riqueza de su base literaria.

La serie está basada en las novelas de Claudia Piñeiro ("Tuya" y "El tiempo de las moscas"), y combina las tramas de las dos obras literarias que cuentan la historia de una misma protagonista.

El tiempo de las moscas Netflix 1

De qué trata "El tiempo de las moscas"

La serie El tiempo de las moscas narra las peripecias de dos ex presidiarias que se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa), intuyen que les han tendido una trampa y deben, en tiempo récord y sin recursos, convertirse en detectives de su propia vida, cargándose de valentía pero con una inevitable torpeza.

La trama surge de la unión de dos libros de Claudia Piñeiro: "Tuya" y "El tiempo de las moscas". Ambas novelas, aclamadas en su momento, ofrecen historias cargadas de tensión, ironía y personajes complejos.

Dirigida por Ana Katz (Terapia Alternativa, Una novia errante) y Benjamin Naishtat (Puan, El Jardín de Bronce), y producida por Vanessa Ragone (Elena sabe, Betibú, Las viudas de los jueves). A su vez, Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich son los responsables del guion, con la colaboración autoral de Leandro Custo. Es una producción de ZONA AUDIOVISUAL en coproducción con HADDOCK FILMS.

El tiempo de las moscas Netflix 2

El elenco de "El tiempo de las moscas"

Protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupláa, Valeria Lois, Osqui Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Julia Dorto, acompañados de un gran elenco.

Netflix apuesta por las series y películas argentinas

En los últimos años, Netflix ha incrementado su inversión en producciones argentinas. Títulos recientes demostraron que el público internacional está dispuesto a consumir historias con identidad local, siempre que estén bien construidas y contadas con autenticidad.

En este contexto, Carla Peterson y Nancy Dupláa llegan como dos cartas fuertes. Ambas poseen carreras consolidadas en cine, teatro y televisión, con capacidad para interpretar personajes que se mueven entre lo dramático y lo cómico sin perder credibilidad.

Nancy Dupláa y Carla Peterson

Gracias a la distribución global de Netflix, la serie tendrá la oportunidad de llegar a audiencias en distintos países. Esto no solo abre nuevas puertas para las actrices y el equipo técnico, sino que también contribuye a posicionar la literatura argentina en el mercado audiovisual mundial.

Para Claudia Piñeiro, cuyas obras ya han sido traducidas a varios idiomas y adaptadas al cine, esta es otra oportunidad de expandir su universo narrativo.

claudia-piñeiro.jpg

Cuándo se estrena "El tiempo de las moscas" en Netflix

Aunque la serie aún no tiene fecha oficial de lanzamiento, el inicio del rodaje ya generó repercusión en redes sociales. Los seguidores de Piñeiro, por su parte, esperan ver cómo se fusionan las tramas de sus dos novelas más comentadas, mientras que los fans de Dupláa y Peterson confían en que esta producción esté a la altura de sus trabajos anteriores.

Netflix, por ahora, mantiene el misterio sobre detalles de la trama y posibles cameos o giros argumentales. Sin embargo, la sinopsis oficial deja claro que no será una historia convencional y que las protagonistas deberán enfrentarse a dilemas morales que pondrán a prueba su capacidad para reinventarse.

