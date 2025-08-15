Carla Peterson y Nancy Dupláa arrasan en Netflix con el estreno de su nueva serie corta argentina.

La trama surge de la unión de dos libros de Claudia Piñeiro: "Tuya" y "El tiempo de las moscas". Ambas novelas, aclamadas en su momento, ofrecen historias cargadas de tensión, ironía y personajes complejos.

Dirigida por Ana Katz (Terapia Alternativa, Una novia errante) y Benjamin Naishtat (Puan, El Jardín de Bronce), y producida por Vanessa Ragone (Elena sabe, Betibú, Las viudas de los jueves). A su vez, Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich son los responsables del guion, con la colaboración autoral de Leandro Custo. Es una producción de ZONA AUDIOVISUAL en coproducción con HADDOCK FILMS.

El tiempo de las moscas Netflix 2

El elenco de "El tiempo de las moscas"

Protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupláa, Valeria Lois, Osqui Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Julia Dorto, acompañados de un gran elenco.

Netflix apuesta por las series y películas argentinas

En los últimos años, Netflix ha incrementado su inversión en producciones argentinas. Títulos recientes demostraron que el público internacional está dispuesto a consumir historias con identidad local, siempre que estén bien construidas y contadas con autenticidad.

En este contexto, Carla Peterson y Nancy Dupláa llegan como dos cartas fuertes. Ambas poseen carreras consolidadas en cine, teatro y televisión, con capacidad para interpretar personajes que se mueven entre lo dramático y lo cómico sin perder credibilidad.

Nancy Dupláa y Carla Peterson

Gracias a la distribución global de Netflix, la serie tendrá la oportunidad de llegar a audiencias en distintos países. Esto no solo abre nuevas puertas para las actrices y el equipo técnico, sino que también contribuye a posicionar la literatura argentina en el mercado audiovisual mundial.

Para Claudia Piñeiro, cuyas obras ya han sido traducidas a varios idiomas y adaptadas al cine, esta es otra oportunidad de expandir su universo narrativo.

claudia-piñeiro.jpg

Cuándo se estrena "El tiempo de las moscas" en Netflix

Aunque la serie aún no tiene fecha oficial de lanzamiento, el inicio del rodaje ya generó repercusión en redes sociales. Los seguidores de Piñeiro, por su parte, esperan ver cómo se fusionan las tramas de sus dos novelas más comentadas, mientras que los fans de Dupláa y Peterson confían en que esta producción esté a la altura de sus trabajos anteriores.

Netflix, por ahora, mantiene el misterio sobre detalles de la trama y posibles cameos o giros argumentales. Sin embargo, la sinopsis oficial deja claro que no será una historia convencional y que las protagonistas deberán enfrentarse a dilemas morales que pondrán a prueba su capacidad para reinventarse.