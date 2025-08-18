En vivo Radio La Red
La lista de candidatos impacta en el Gabinete de Milei: los futuros reemplazantes de Patricia Bullrich y Luis Petri

Javier y Karina Milei pusieron a dos de los ministros clave para encabezar listas de diputados y senadores. Los nombres que suenan para reemplazar a Bullrich y a Petri en el Gabinete y los planes para ellos de cara a 2027.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier y Karina Milei decidieron jugar fuerte para ganar las elecciones legislativas del 26 de octubre y pusieron a dos de los ministros clave para encabezar listas de diputados y senadores, pero también para instalarlos como posibles gobernadores en 2027.

Leé también Tras el cierre de listas, la mesa chica de La Libertad Avanza ordena la campaña y preparan el acto de Milei en Junín
Diego Santilli y Cristian Ritondo  junto a los otros  candidatos a dipuatdos nacionales que aportó el PRO a la alianza La Libertad Avanza, se ponen a disposición de la estrategia de Campaña de Karina Milei y Santiago Caputo. Foto:  PRO

Las fuentes cercanas a Milei aseguran que el presidente no tiene apuro en pensar su próxima movida de ajedrez en la cúpula del poder libertario, y aunque no descarta un relanzamiento total del gabinete para después de las elecciones del 26 de octubre, por ahora le bajan un poco el tono. Otro que deberá buscar reemplazo es para el vocero presidencial y electo legislador porteño, Manuel Adorni.

En todos los casos de funcionarios candidatos, en la Casa Rosada aseguran que no serán candidatos testimoniales y que asumirán en sus bancas tras ser electos. "Todo dependerá del resultado electoral del 26 de octubre. No es lo mismo un triunfo aplastante del oficialismo que un empate técnico a nivel nacional, o una derrota de La Libertad Avanza”, admiten en Balcarce 50.

Los nombres que suenan para los cambios de gabinete

Karina Milei, Eduardo Lule Menem, Sebastian Pareja, por LLA se reunieron con los diputados del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, Diego Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Foto Karina Milei X.jpeg

Entre los nombres para reemplazar tanto a Bullrich en Seguridad como a Petri en Defensa, era ampliamente mencionado el intendente de General Pueyrredón y también candidato a legislador bonaerense por el acuerdo LLA-PRO, Guillermo Montenegro. Pero el mismo jefe comunal aseguró que asumirá su banca, y no descarta posicionarse como futuro candidato a gobernador en el mayor distrito electoral del país en 2027.

Fuentes de la Casa de Gobierno admiten que Milei y Karina podrían ofrecerle tanto a Montenegro, como a Adorni, y a otros dirigentes del PRO, mostrar la integración de la alianza electoral en el futuro gabinete, y en ese marco, ofrecerles cargos en el gabinete nacional después de que asuman en sus bancas legislativas, como una necesidad superior

“En ese caso -se defienden en Casa Rosada- no serán candidaturas testimoniales” como las que critican de los intendentes del kirchnerismo. En la Casa Rosada apuntan al caso de la intendenta Mayra Mendoza, de Quilmes y a la vicegobernadora Verónica Magario.

También se especula en los pasillos de Balcarce 50 sobre el posible desembarco de otros referentes del PRO, como Cristian Ritondo o Diego Santilli, y del propio presidente de la Cámara de Diputados y armador libertario, Martín Menem.

Y de la salida, siempre desmentida, del actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Con el armado de listas de cara a octubre, además de aprovechar para mover piezas del Gabinete que podría derivar en un aumento del poder de Karina con la designación de ministros con personas de su círculo de confianza. También se abre el debate con otros sectores internos del gabinete, como el propio Milei y el asesor Santiago Caputo, como el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, nuevo miembro de la mesa chica libertaria.

Milei posiciona a los ministros - candidatos para las elecciones a gobernador en 2027

Javier Milei se metió de lleno en el armado de listas junto a Karina Milei. Foto LLA

La estrategia de Karina y los armadores políticos de LLA en todas las provincias, Martín y Eduardo Lule Menem se centró en encabezar las listas de diputados y senadores, los posibles futuros candidatos a gobernadores en la mayoría de las provincias.

Adorni, Bullrich, Petri y Espert, entre otros de los candidatos, cumplen esos parámetros con mira al 2027 en sus respectivos distritos y con la oposición dividida, los partidos tradicionales como el PRO y la UCR debilitados dentro de las listas de LLA.

El plan de Karina Milei es desplazar con candidatos libertarios puros a los actuales aliados del macrismo en CABA y del radicalismo en Mendoza de cara a las elecciones a gobernadores en 2027.

En la Casa Rosada, tras el cierre de listas en las 24 provincias de este domingo a la noche, se anticipaban a los eventuales festejos de octubre, por el avance territorial de LLA. "Muy fácil. Nos vemos el 26 de octubre. TMAP", posteó un usuario de X que es atribuido al asesor presidencial, Santiago Caputo que fue ratificado como el jefe de campaña.

Bullrich para enfrentar a Villarruel en el Senado

bullrich villarruel.jpg

Para Bullrich le tienen asignado a partir dl 10 de diciembre el nuevo rol de enfrentar a la oposición, pero también frenar a la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado. La Casa Rosada apuesta a que Bullrich sea designada como presidenta provisional del Senado, tercera en la línea de sucesión presidencial, en reemplazo del actual senador Bartolomé Abdala más cercano a Villarruel.

Al confirmar el viernes su candidatura, Bullrich envió un mensaje encriptado, pero anticipando lo que buscará en el Senado, que en las últimas votaciones votó proyectos que obligaron a Milei a pagar el costo político de vetarlos por considerar que rompen el plan económico.

Milei al frente de la campaña: presenta a los candidatos nacionales en Junín

Javier Milei lanzó la campaña electoral en La Matanza, con Karina y los candidatos a legisladores de LLA en las 8 secciones electorales. Foto LLA

En ese clima de euforia contenida, y como hizo la semana pasada en La Matanza para presentar a sus candidatos a legisladores bonaerenses, el presidente Javier Milei presenta este martes 19 a las 17,30 con un acto en un teatro de la localidad de Junín, a "todos los candidatos a diputados y senadores nacionales de LLA".

El distrito no fue elegido por los estrategas de LLA al azar: Junín, es un distrito del interior bonaerense donde LLA espera ganar en las elecciones de octubre y demostrar poder territorial al intendente del PRO, Pablo Petrecca, que rechazó ser absorbido en la alianza de La Libertad Avanza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1956838396950696011&partner=&hide_thread=false

El acto es convocado por el propio Milei bajo la consigna: "La Libertad Avanza en todo el país. Los esperamos este martes 19 de agosto en Junín para la presentación de candidatos nacionales. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS!!!

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
