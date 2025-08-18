En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
elecciones 2025

Santiago Cúneo será candidato a diputado por la Provincia y presentó a los integrantes de su lista

El comunicador oficializó la nómina de postulantes para su candidatura a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. La lista reúne a dirigentes sindicales, figuras mediáticas y referentes de distintos sectores.

Santiago Cúneo será candidato a diputado por la Provincia y presentó a los integrantes de su lista

El periodista y empresario Santiago Cúneo anunció que será candidato en las elecciones 2025 y presentó a los integrantes de la lista que lo acompañarán en su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Entre los nombres figuran representantes sindicales, personalidades del espectáculo y profesionales del ámbito jurídico y periodístico.

Leé también Tras el cierre de listas, la mesa chica de La Libertad Avanza ordena la campaña y preparan el acto de Milei en Junín
Diego Santilli y Cristian Ritondo  junto a los otros  candidatos a dipuatdos nacionales que aportó el PRO a la alianza La Libertad Avanza, se ponen a disposición de la estrategia de Campaña de Karina Milei y Santiago Caputo. Foto:  PRO

Detrás de su propia candidatura, aparece en segundo lugar una integrante de la comisión directiva del Sindicato de Químicos, lo que aporta un componente gremial al espacio.

El tercer puesto corresponde al humorista Raúl Biaggioni, más conocido como Larry de Clay, quien años atrás ya había participado como candidato en otro espacio político.

La cuarta posición estará ocupada por la periodista y actriz Ximena Rijel. La nómina también incluye a la abogada Alessandra Minnicelli, ex esposa de Julio De Vido y titular de la Sigen en el gobierno de Néstor Kirchner y un veterano de la Guerra de Malvinas, junto con otros postulantes que completan la lista.

La sorpresa de Larry de Clay

image

Raúl Biaggioni, conocido por su trayectoria en televisión bajo el nombre artístico de Larry de Clay, retorna a la actividad política tras una primera incursión en elecciones pasadas. Su presencia busca aportar visibilidad a la lista encabezada por Cúneo, al combinar su popularidad mediática con la propuesta electoral.

El humorista ya había mostrado interés en la política en etapas anteriores, lo que lo convierte en uno de los integrantes con antecedentes en la vida pública. Su incorporación refuerza el perfil heterogéneo del armado, en el que conviven figuras del espectáculo y del sindicalismo.

Diversidad de perfiles en la lista de candidatos

La participación de una dirigente sindical del gremio de Químicos aporta representación del sector laboral en la nómina. Cúneo eligió dar lugar a voces vinculadas al sindicalismo en un intento por ampliar la base social de su propuesta.

Por su parte, Ximena Rijel, periodista y actriz, suma un perfil vinculado a los medios y la comunicación. La presencia de profesionales con recorrido mediático se combina con la de abogadas y referentes de otros ámbitos.

Alessandra Minnicelli, abogada con antecedentes en organismos de control, se suma a la lista junto a un veterano de la Guerra de Malvinas. La inclusión de un excombatiente funciona como un reconocimiento a la trayectoria de quienes participaron en el conflicto bélico de 1982.

Antecedentes y contexto de la candidatura

Cúneo se presenta en estas elecciones como candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires con un armado variado. La estrategia combina representación sindical, experiencia profesional y figuras reconocidas en los medios de comunicación.

El anuncio de la nómina busca instalar la candidatura con un equipo plural. La propuesta incluye perfiles de distintos sectores sociales, sin concentrarse en un único ámbito, y apunta a conformar una lista de alcance amplio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones 2025
Notas relacionadas
La lista de candidatos impacta en el Gabinete de Milei: los futuros reemplazantes de Patricia Bullrich y Luis Petri
Kicillof anunció aumentos en programas de discapacidad en medio de la tensión con el Gobierno nacional
"La misma mierda con distinto olor": la frase brutal de Espert contra un grupo de candidatos

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar