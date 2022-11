La protesta piquetera se recrudece y la oposición analiza propuestas para terminar con los planes sociales

En el gobierno de Rodríguez Larreta coinciden con esa visión. En el entorno de María Eugenia Vidal, que confirmó su intención de postularse, no respondieron. “Hay que sacarlos de la intermediación urgente”, señalaron en las oficinas del gobierno porteño de Uspallata.

El líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, sostiene que en su equipo una "ministra en las sombras los está evaluando y deben ser reagrupados y asignados, al margen de ser auditados para enfrentar la corrupción clientelar”.

Escándalo, irregularidades y renuncias en Desarrollo Social

Ministras Kelly Olmos (Trabajo) y Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social).jfif

El conflicto por el asistencialismo y la crisis social pasó a estar en el centro de la escena. Hay piquetes en decenas de provincias, la avenida 9 de Julio suele ser cortada, como ayer, por la Unidad Piquetera, y se agregaron denuncias de graves irregularidades en los planes sociales por parte de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que salpican a las administraciones anteriores que los otorgaron en forma irregular.

Un informe de la AFIP pedido por Juan Zabaleta, antecesor de Tolosa Paz, reveló que 253 mil titulares de planes Potenciar Trabajo compraron dólares o pagan el impuesto a los bienes personales, con lo cual tienen un patrimonio que no necesita de la ayuda social. El escándalo hizo que Tolosa Paz, recién asumida e incondicional de Alberto Fernández, anunciara que los dará de baja, lo cual está por verse.

En medio de esa crisis, renunció Fernando Asencio, funcionario de segunda línea de Desarrollo Social y su portazo fue acompañado de fuertes críticas a Tolosa Paz. "La ministra lo único que hace es sacarse fotos. Se cree que sigue de campaña y la situación es muy difícil", dijo en declaraciones periodísticas el funcionario nombrado por Juan Zabaleta.

Ex concejal de La Matanza por el massismo, Asencio era subsecretario de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Asuntos Internacionales y Cooperación Federal. Le hago saber que tal decisión obedece a no compartir en absoluto las nuevas políticas económico/sociales que viene desarrollando este ministerio. Son discrepancias sobre el sendero trazado y sobre las herramientas sociales seleccionadas las que hoy me llevan a tomar esta irrevocable decisión”, escribió Asencio.

Juntos por el Cambio tiene los planes sociales en la mira

Juntos por el Cambio nueva.JPG

En esta escalada de tensiones, Juntos por el Cambio puso a los planes sociales en el primer plano de su mira. El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, propuso ayer crear un Seguro de Desempleo administrado por los intendentes y no por los movimientos piqueteros.

El diputado Hernán Lombardi presentó un proyecto de Declaración de interés cultural para una propuesta de un gran plan de capacitación masivo en todo el país orientado a promover la cultura del trabajo.

El conflicto irrumpió por otros motivos. Además de los 253 mil planes mal otorgados, hace un mes y medio el ex ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, había querido dar de baja 40.000 planes Potenciar que eran incompatibles porque sus titulares cobraban el plan Progresar que otorga el Ministerio de Educación.

Una multitudinaria protesta de la Unidad Piquetera frenó esa anulación de los planes. Ahora, la líder de Libres del Sur Barrios de Pie, Silvia Saravia, dijo a A24.com que “si la información es cierta estamos de acuerdo con eliminarlos”. En tanto, el jefe del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, culpó al Gobierno de las desprolijidades. “Cualquier irregularidad es responsabilidad del Gobierno” y pidió “universalizar los planes” para evitar estafas. Y señaló que la anulación de los planes es una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Protesta piquetera por el congelamiento de las altas del Plan Potenciar

unidad piquetera telam.jpg Unidad Piquetera concentró en el Obelisco y luego marchó hacía la Anses (Foto: Télam).

La Unidad Piquetera, que integran Belliboni, Saravia y unas 40 agrupaciones piqueteras, protestaron ayer y cortaron toda la 9 de Julio para reclamar contra el decreto 728 de la semana última que frenó las altas en el Plan Potenciar Trabajo y les otorgó a las cooperativas de los movimientos sociales el 30% de las obras públicas de hasta $ 300 millones.

Por lo general, esas cooperativas son de los movimientos afines al Frente de Todos –Emilio Persico, Daniel Ménendez, Juan Grabois, entre otros- pero no los incluye a ellos, los piqueteros de izquierda. Pero el principal reclamo era el congelamiento de planes. Levantaron la protesta luego de algunas promesas de Desarrollo Social para agilizar la ayuda alimentaria y las herramientas. Pero el conflicto sigue latente y seguramente reaparecerá.

El Plan Potenciar Trabajo cubre a 1,35 millón de beneficiarios, pero el total de beneficios de otros programas según algunos estudios llega a los 12 millones. En total, es el 2% del PBI dentro del Presupuesto y forma una gran parte del déficit fiscal. Otro 2% lo conforman los subsidios económicos: luz, gas, transportes.

Ese gasto deficitario explica la creciente emisión monetaria, la inflación, la disparada del dólar blue, la falta de dólares y la pobreza, que los propios planes pretenden paliar. Es por eso que la oposición, a diferencia del ex gobierno de Macri, visualiza la reducción y desaparición de los planes como una prioridad central para la macroeconomía.

Grindetti propone un Seguro de Desempleo con contraprestación laboral

El intendente Grindetti señaló ayer a A24.com que "tenemos que eliminar la intermediación y los Belliboni, Grabois, Pérsico de la vida se van a tener que buscar un laburo decente”. El kirchnerismo, dijo, busca “crear su propio ejército militante en las barriadas y una suerte de nuevo sindicalismo que no representa trabajadores sino planeros".

La propuesta de Grindetti busca descentralizar la asignación y operatividad, no así el control, del nuevo Seguro de Desempleo en las provincias y por consiguiente en los municipios. "Todo argentino que tenga edad de laburar y no tenga trabajo, tiene derecho a recibir el Seguro de Desempleo por espacio de un año equiparable a la canasta básica con la obligación de anotarse en la bolsa de trabajo de cada región”, dijo.

“No podrá rechazar ofertas formales de trabajo superiores al valor de la canasta básica, deberá capacitarse en centros y espacios de formación y talleres con salida laboral", expresó.

https://twitter.com/Nestorgrindetti/status/1590648937966317569 DE PLANES SOCIALES AL SEGURO DE DESEMPLEO TEMPORARIO, UNIVERSAL Y SIN INTERMEDIARIOS.



Esta es la batalla cultural que nos tenemos que animar a dar aunque nos vuelen el obelisco a piedrazos. pic.twitter.com/9wbc0xjCDy — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) November 10, 2022

Lombardi propuso un plan para recuperar la Cultura del Trabajo

Por su parte, el diputado Lombardi, que preside la Comisión de Cultura, presentó este jueves un proyecto de Resolución para “declarar de interés cultural al Movimiento por los Valores de la Argentina, una iniciativa que nació de la mano de ciudadanos de distintos sectores de la sociedad civil comprometidos con recuperar la cultura del trabajo, la educación y el esfuerzo”.

La iniciativa de Lombardi va en línea con el plan de reconversión laboral de Patricia Bullrich, con quien está alineado. La presidenta del PRO instrumentó cuando era ministra de Seguridad de Mauricio Macri el Servicio Cívico en Valores, que fue dirigido por Daniel Barberis, con el cual capacitó a más de 5000 jóvenes de entre 16 y 18 años, en distintos oficios con la asistencia y la logística de la Gendarmería Nacional.

Patricia Bullrich apostará a capacitación en oficios de la producción

Milei Bullrich.JPG

En aquel momento, Bullrich se enfrentó durante tres años al propio Macri y a la entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que administraba los planes sociales. Bullrich recordó en Mar del Plata, hace tres semanas, que luego de tres años logró convencer a Macri y a Marcos Peña, que era jefe de Gabinete, de que había que apostar por la capacitación.

Con el visto bueno de Macri, ahora Bullrich trabaja para organizar un gran plan de capacitación técnica y actitudinal en valores de la cultura del trabajo en los oficios que sean más demandados en el futuro por los distintos sectores empresarios y productivos y en las distintas regiones del país.

Para ello articularía esa demanda privada con la oferta educativa de la sociedad civil, las ONGs, las fundaciones, los sindicatos y las escuelas de formación laboral adecuándolos a las nuevas demandas. Adaptaría la capacitación de la oferta a la demanda de empresas y las necesidades ambientales y de infraestructura.

"Pero desde el primer día se decretará la obligación de capacitarse o se perderá el plan social. No nos van a sorprender esta vez", señaló un dirigente que vio de cerca el Servicio Cívico. La capacitación de beneficiarios de planes sociales no sería optativa sino obligatoria y debería adaptarse al trabajo en un plazo máximo de un año, tras el cual caería el plan.

Rodríguez Larreta cortará la intermediación de los movimientos sociales

En tanto, Horacio Rodríguez Larreta analiza un esquema similar. “Hay que empezar por cortar la intermediación que hoy existe con las llamadas organizaciones sociales que en realidad son organizaciones políticas”, dijo uno de sus laderos a A24.com en Usapallata.

“Manipulan y extorsionan a sus beneficiarios para que vayan a las marchas. La relación tiene que ser Estado-beneficiario directamente. Y luego avanzar en: 1. generar contraprestaciones o responsabilidad a quienes sean beneficiarios (estudios a familias o búsqueda laboral); 2. Que sean por tiempo limitado y condicional (si aparecen ofertas laborales y son rechazadas...). Siempre orientadas a convertirlas en trabajo”, agregó la fuente.

Milei tiene una ministra en las sombras para reformular los planes

En el caso de Javier Milei, el propio precandidato aseguró a A24.com que tiene una “ministra en la sombra” y un equipo que “está trabajando en la evaluación de los planes sociales, en cómo deberían ser reagrupados y asignados, al margen de ser auditados para enfrentar la corrupción clientelar”.

El diputado señaló que los planes “deben ser parte de un esquema integral de los programas para la niñez, la salud y la educación para que en el mediano/largo plazo esos programas de asistencia social se puedan convertir de largo plazo y a esta parte es lo que llamamos la reforma silenciosa”.

Milei aseguró que esa reforma se hará “mientras hacemos las reformas de primera generación, para que la población que recibe asistencia en las reformas de segunda generación puedan pasar de los planes al trabajo”. En caso de que el Frente de Todos no retenga el poder en 2023, la reducción y eliminación de los planes sociales serán el foco del futuro gobierno.