Alberto Fernández y Patricia Bullrich.jpg La reacción del Gobierno contra Patricia Bullrich por su rechazo al ingreso a los Brics

Más temprano, al disertar en el Consejo de las Américas reunido en el hotel Alvear, Patricia Bullrich expresó: “Quiero dejar una cosa muy clara: hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a Brics”.

“Hace unos minutos -continuó Bullrich- el Presidente de la Nación, que está como todos sabemos en una situación de enorme debilidad, y sin poder ejercer su cargo de mandatario, acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los Brics”.

La candidata dijo que el contexto del ingreso de la Argentina a los Brics se produce “mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y, con más razón, junto al ingreso de Irán (cuya incorporación al Brics también se confirmó hoy), país con el cual la Argentina tiene una herida abierta profunda por los ataques terroristas antisemitas y antiargentinos en nuestro territorio”.

“Creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto al derecho internacional; Argentina bajo nuestro gobierno no va a estar en Brics”, resumió Bullrich.

En tanto, en declaraciones a la prensa formuladas luego de su exposición, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio señaló que la postura que expresó en relación al ingreso de la Argentina al grupo de países emergentes que conforman los Brics se basa en su apreciación de que se trata de un bloque que "representa una política absolutamente contraria a nuestros principios".

Cafiero cruzó a Bullrich por su rechazo a los BRICS

El canciller Santiago Cafiero cruzó a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich por oponerse al ingreso de la Argentina al BRICS, al asegurar que “lo que dijo no tiene ningún sentido” y que “debería ser asesorada”.

“Me parece que son cosas que se dicen en campaña. No se puede reconocer ningún logro del Gobierno actual y es una posición política. Pero nada de eso tiene que ver con la realidad”, planteó Cafiero a en Council of The Americas, minutos después de que -en el mismo lugar- la exministra de Seguridad manifestara su “posición contraria” al ingreso de Argentina al bloque de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

“De los cuatro principales socios comerciales de Argentina, tres están en los BRICS. Está bien que haya posiciones políticas y se entiende que es parte del trayecto electoral, pero (su rechazo) tiene poco que ver con la realidad geopolítica. Con el ingreso a los BRICS se abren oportunidades”, agregó Cafiero.

Y cerró: “Si eventualmente le toca llevar adelante los destinos del país, debería ser asesorada por su equipo como corresponda, porque lo que ha dicho no tiene ningún sentido”.