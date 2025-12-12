La UCR define a sus nuevas autoridades nacionales en un plenario clave: ¿quién podría ser el nuevo presidente?

¿Cómo es la elección?

Cada provincia está representada por cuatro delegados, a los que se suman dos representantes de cada una de las principales organizaciones internas: la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

El diseño del plenario busca garantizar la participación de los distintos espacios territoriales y temáticos que integran la estructura partidaria y permite que sectores juveniles, gremiales y de diversidad sexual participen con voz y voto en la elección de autoridades.

El sector de Evolución, junto con algunos gobernadores de Provincias Unidas, llevan como candidato a Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, hombre propuesto por Maximiliano Pullaro. No se informó hasta el momento si habrá lista única o competencia entre distintas corrientes internas, aunque fuentes partidarias señalaron que existían conversaciones avanzadas para una lista de unidad.

El proceso de elección se realiza de acuerdo con el estatuto partidario, que establece un esquema de renovación bianual de autoridades. La nueva conducción asumirá funciones inmediatamente tras ser proclamada por el plenario.

La renovación de autoridades se produce en un momento de debate interno sobre el rumbo del partido frente a los nuevos escenarios políticos, en medio de la nueva composición de las Cámaras y el debate sobre las reformas que el Gobierno de Milei quiere llevar adelante. Los lineamientos que adopte la nueva conducción serán clave para definir el posicionamiento del partido frente a los debates que se vienen.