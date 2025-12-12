En vivo Radio La Red
Política
UCR
Oposición

La UCR define a sus nuevas autoridades nacionales en un plenario clave: ¿quién podría ser el nuevo presidente?

La nueva conducción partidaria será electa esta tarde por el Plenario de Delegados, que reúne representantes de todo el país. ¿Quién puede ser electo como nuevo presidente?

La Unión Cívica Radical renovará esta tarde su mesa de conducción nacional para el período 2025-2027, en un plenario que comenzará a las 15.30 en el histórico comité nacional de la calle Alsina 1786, en la Ciudad de Buenos Aires. La elección se da en el marco del recambio de autoridades que encabezaba hasta ahora el diputado Martín Lousteau.

Durante la jornada se designarán los nuevos cargos de presidente, tres vicepresidentes, secretario general, tesorero, protesorero y siete secretarías específicas. El órgano responsable de la elección será el Plenario de Delegados, integrado por representantes de todas las provincias y sectores internos del partido.

La nueva mesa reemplazará a la conducción saliente que asumió en 2023, en medio de un proceso de reorganización interna tras las elecciones nacionales, donde el partido llegó a su nivel más bajo de representación política y fue dividido: algunos fueron con La Libertad Avanza y otros se congregaron en el espacio opositor Provincias Unidas. La conducción actual fue encabezada por Lousteau, dirigente de Evolución Radical, quien había asumido el rol con el objetivo de fortalecer el perfil opositor del partido, lo cual fue cuestionado por algunos sectores.

La elección se llevará a cabo en un contexto de redefiniciones políticas dentro del espacio, marcado por las tensiones surgidas tras la ruptura de Juntos por el Cambio y las diferentes posiciones frente al gobierno nacional.

¿Cómo es la elección?

Cada provincia está representada por cuatro delegados, a los que se suman dos representantes de cada una de las principales organizaciones internas: la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

El diseño del plenario busca garantizar la participación de los distintos espacios territoriales y temáticos que integran la estructura partidaria y permite que sectores juveniles, gremiales y de diversidad sexual participen con voz y voto en la elección de autoridades.

El sector de Evolución, junto con algunos gobernadores de Provincias Unidas, llevan como candidato a Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, hombre propuesto por Maximiliano Pullaro. No se informó hasta el momento si habrá lista única o competencia entre distintas corrientes internas, aunque fuentes partidarias señalaron que existían conversaciones avanzadas para una lista de unidad.

El proceso de elección se realiza de acuerdo con el estatuto partidario, que establece un esquema de renovación bianual de autoridades. La nueva conducción asumirá funciones inmediatamente tras ser proclamada por el plenario.

La renovación de autoridades se produce en un momento de debate interno sobre el rumbo del partido frente a los nuevos escenarios políticos, en medio de la nueva composición de las Cámaras y el debate sobre las reformas que el Gobierno de Milei quiere llevar adelante. Los lineamientos que adopte la nueva conducción serán clave para definir el posicionamiento del partido frente a los debates que se vienen.

