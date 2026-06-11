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Tras reunir a la mesa política, Manuel Adorni anunció que llevará en julio su informe de gestión al Senado

Manuel Adorni volvió a verse la cara con Karina Milei, Patricia Bullrich y el resto de la mesa política del Gobierno. ¿Qué pasó en más de dos horas de hermética reunión? El anuncio del jefe de Gabinete para ir a dar explicaciones al Senado.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Tras la reunión de la mesa política en Casa Rosada

Tras la reunión de la mesa política en Casa Rosada, Manuel Adorni anunció que irá a dar su informe al Senado. (Foto: Archivo).

Con más de dos horas de hermetismo y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el centro de todas las miradas, este jueves volvió a reunirse la mesa política del gobierno en la Casa Rosada, en un nuevo intento de mostrar una señal de respaldo al funcionario en medio de las tensiones internas que se profundizaron tras la presentación de su declaración jurada.

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La reunión se desarrolló bajo un estricto hermetismo y dejó al descubierto que persiste el malestar en algunos sectores del oficialismo. Los cuestionamientos internos, sumados a las críticas de la titular del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, por la situación generada alrededor de la declaración patrimonial de Adorni, volvieron a poner al jefe de Gabinete en una posición incómoda.

La cumbre coincidió además con el cumpleaños de Bullrich. Al inicio del encuentro hubo foto de familia y una torta que llevó Adorni para agasajar a la jefa del bloque de senadores, aunque en la Casa Rosada decidieron no difundir las imágenes en medio del clima de tensión que atraviesa la administración libertaria.

La propia Bullrich lanzó duras declaraciones antes de ingresar al encuentro que fue convocado para las 14 en la Casa Rosada y que culminó minutos pasadas las 16, al advertir que la explicación del jefe de Gabinete sobre su aumento patrimonial fue "más que un error" y tildarlo de "omisión ética". "Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado".

Bullrich había señalado en declaraciones a A24.com en la previa del encuentro, que "ahora será la Justicia la que tendrá que determinar" la situación judicial de Adorni.

Del encuentro, como había anticipadoe este medio, participaron Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Eduardo Lule Menem, Martín Menem e Ignacio Devitt. Sin embargo, faltó con previo aviso, el ministro de Economía, Luis Caputo.

En ese contexto, Adorni buscó enviar una señal política y anunció "en el mes de julio al Senado" concurrirá para presentar su primer informe de gestión y responder las preguntas de la oposición, en momentos en que el Gobierno enfrenta crecientes dificultades para avanzar con su agenda legislativa.

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La convocatoria a la Cámara alta fue interpretada en el oficialismo como un intento de descomprimir la presión política y ratificar la continuidad del jefe de Gabinete, cuya situación quedó bajo la lupa en las últimas semanas por las diferencias internas.

El reclamo de la oposición

La presentación de Adorni ante el Senado había sido reclamada este mismo jueves mientras se desarrollaba la reunión de la mesa política, por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe del bloque de senadores del PRO, Martín Goerling, quienes publicaron mensajes críticos al jefe de Gabinete a través de mensajes en redes sociales.

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Villarruel advirtió en un mensaje en la red X que "el Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno"

Agregó que "esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional".

Por su parte, el jefe de senadores del PRO, anunció la presentación de una nota para Adorni, a la que respondió el jefe de Gabinete al finalizar la reunión ed la mesa política.

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"Estimado jefe de Gabinete: presenté una nota solicitando la convocatoria a reunión de labor parlamentaria para definir su presencia este mes de junio y exigir el cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional", había señalado Goerling minutos antes del anuncio de Adorni también en su cuenta en X.

El jefe del bloque de senadores del PRO advirtió que "el control parlamentario no depende de la voluntad del Gobierno: es una obligación constitucional y debe cumplirse. Que se concrete LO ANTES POSIBLE es una buena noticia para las instituciones".

El reclamo de pedido de informes llega de parte de un sector aliado que viene reclamando cambios y demora la sanción de varios de los proyectos de leyes enviados por Javier Milei al Congreso. La propia Bullrich había elevado el mismo pedido la semana pasada tras mostrar diferencias públicas con el oficialismo y ser ratificada como presidenta de bloque por el propio presidente Javier Milei.

En paralelo, diputados de la oposición presentaron varios pedidos de "moción de censura" contra el jefe de Gabinete luego de denunciar que mintió frente al Congreso respecto a su declaración jurada luego de la admisión de Adorni, de haber "cometido un error" al evadir impuestos y no declarar sus "ahorros en negro" por más de 500.000 dólares.

"Adorni no tiene aptitudes para ser Jefe de Gabinete, debería haber renunciado. Le mintió en la cara al Congreso de la Nación, pero, lo que es peor, se burló de los 46 millones de argentinos", denunció el radical Pablo Juliano en su cuenta en X, al anunciar la presentación de la moción de censura.

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El malestar entre los bloques aliados al gobierno por la explicación de Adorni también repercutió en uno de los principales partidos aliados en los dos primeros años del gobierno, el PRO.

El partido que conduce el expresidente Mauricio Macri también se hizo eco de las críticas que dentro del mismo oficialismo llegaron para Adorni, al calificar la evasión fiscal del jefe de Gabinete de Milei como "una falta grave".

"Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", señala el comunicado del PRO..

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