Tras reunir a la mesa política, Manuel Adorni anunció que llevará en julio su informe de gestión al Senado

Bullrich había señalado en declaraciones a A24.com en la previa del encuentro, que "ahora será la Justicia la que tendrá que determinar" la situación judicial de Adorni.

Del encuentro, como había anticipadoe este medio, participaron Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Eduardo Lule Menem, Martín Menem e Ignacio Devitt. Sin embargo, faltó con previo aviso, el ministro de Economía, Luis Caputo.

En ese contexto, Adorni buscó enviar una señal política y anunció "en el mes de julio al Senado" concurrirá para presentar su primer informe de gestión y responder las preguntas de la oposición, en momentos en que el Gobierno enfrenta crecientes dificultades para avanzar con su agenda legislativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2065150904097984521?s=20&partner=&hide_thread=false Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 11, 2026

La convocatoria a la Cámara alta fue interpretada en el oficialismo como un intento de descomprimir la presión política y ratificar la continuidad del jefe de Gabinete, cuya situación quedó bajo la lupa en las últimas semanas por las diferencias internas.

El reclamo de la oposición

La presentación de Adorni ante el Senado había sido reclamada este mismo jueves mientras se desarrollaba la reunión de la mesa política, por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe del bloque de senadores del PRO, Martín Goerling, quienes publicaron mensajes críticos al jefe de Gabinete a través de mensajes en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2065157623411093750?s=20&partner=&hide_thread=false El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual… pic.twitter.com/04T6iVWiJL — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026

Villarruel advirtió en un mensaje en la red X que "el Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno"

Agregó que "esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional".

Por su parte, el jefe de senadores del PRO, anunció la presentación de una nota para Adorni, a la que respondió el jefe de Gabinete al finalizar la reunión ed la mesa política.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MARTINGOERLING/status/2065155631775154532?s=20&partner=&hide_thread=false Estimado Jefe de Gabinete: presenté una nota solicitando la convocatoria a reunión de labor parlamentaria para definir su presencia este mes de junio y exigir el cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional.



El control parlamentario no depende de la voluntad del… https://t.co/xa1uzJTpR4 — Martín Goerling (@MARTINGOERLING) June 11, 2026

"Estimado jefe de Gabinete: presenté una nota solicitando la convocatoria a reunión de labor parlamentaria para definir su presencia este mes de junio y exigir el cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional", había señalado Goerling minutos antes del anuncio de Adorni también en su cuenta en X.

El jefe del bloque de senadores del PRO advirtió que "el control parlamentario no depende de la voluntad del Gobierno: es una obligación constitucional y debe cumplirse. Que se concrete LO ANTES POSIBLE es una buena noticia para las instituciones".

El reclamo de pedido de informes llega de parte de un sector aliado que viene reclamando cambios y demora la sanción de varios de los proyectos de leyes enviados por Javier Milei al Congreso. La propia Bullrich había elevado el mismo pedido la semana pasada tras mostrar diferencias públicas con el oficialismo y ser ratificada como presidenta de bloque por el propio presidente Javier Milei.

En paralelo, diputados de la oposición presentaron varios pedidos de "moción de censura" contra el jefe de Gabinete luego de denunciar que mintió frente al Congreso respecto a su declaración jurada luego de la admisión de Adorni, de haber "cometido un error" al evadir impuestos y no declarar sus "ahorros en negro" por más de 500.000 dólares.

"Adorni no tiene aptitudes para ser Jefe de Gabinete, debería haber renunciado. Le mintió en la cara al Congreso de la Nación, pero, lo que es peor, se burló de los 46 millones de argentinos", denunció el radical Pablo Juliano en su cuenta en X, al anunciar la presentación de la moción de censura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloJulianoLP/status/2065124756567822374?s=20&partner=&hide_thread=false Moción de Censura a Adorni



El Jefe de Gabinete tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud. Esa obligación no admite relativizaciones. Y la relativización pública de esa obligación, proferida precisamente por quien más deber tiene de cumplirla, socava los… — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) June 11, 2026

El malestar entre los bloques aliados al gobierno por la explicación de Adorni también repercutió en uno de los principales partidos aliados en los dos primeros años del gobierno, el PRO.

El partido que conduce el expresidente Mauricio Macri también se hizo eco de las críticas que dentro del mismo oficialismo llegaron para Adorni, al calificar la evasión fiscal del jefe de Gabinete de Milei como "una falta grave".

"Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", señala el comunicado del PRO..