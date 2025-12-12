La UCR definió a sus nuevas autoridades: Leonel Chiarella es el nuevo presidente del partido

Embed

Amplia participación en el plenario radical

Del total de 106 integrantes que conforman el Plenario de Delegados, asistieron cerca de 90 representantes provinciales, junto a delegados de la Juventud Radical, Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y UCR Diversidad, lo que le dio un fuerte respaldo político al proceso de elección.

El acto contó con la presencia de los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien fue el encargado de proponer formalmente a Chiarella como sucesor de Lousteau. Sobre el cierre, también participó Alfredo Cornejo, referente del sector crítico de la estrategia impulsada por Provincias Unidas. Antes de la votación, todos mantuvieron una reunión para intercambiar posiciones sobre el futuro del partido.

El mensaje de Chiarella tras asumir la presidencia de la UCR

Durante su discurso de asunción, Leonel Chiarella agradeció el respaldo de los gobernadores radicales y se refirió al proceso de negociación que precedió a la elección: “Muchos decían que esto es ‘agarrar una papa caliente’. Este es el desafío más hermoso de nuestra vida política. Venimos con mucha humildad y militancia, con madurez para llevar adelante un proceso de diálogo en el partido y estar presentes en cada provincia”.

Los gobernadores de la UCR en durante la elección de la mesa directiva del Comité Nacional.

En esa línea, el nuevo presidente del Comité Nacional remarcó el rol que busca asumir la UCR en el escenario político nacional: “Es un momento muy importante del país, de una grieta que sólo beneficia a los que forman parte de la grieta. Queremos decirle a la sociedad que hay otra forma de ejercer la política, y no desde las ideas sino desde los hechos que respaldan las gestiones de nuestros cinco gobernadores y más de 500 intendentes”.

La estrategia electoral y el foco en los sectores productivos

De cara a la estrategia electoral que deberá encarar el radicalismo, Chiarella puso el acento en la necesidad de representar a los sectores productivos y generar condiciones para el desarrollo económico. “En nuestro país el crecimiento es clave. No ponemos palos en la rueda para invertir, eso es lo que hacemos todos los días. Vamos a ayudar a los que gobiernan, pero también a los que quieren gobernar”, concluyó.

Con esta nueva conducción, la UCR inicia una etapa de renovación generacional, con el desafío de consolidar su rol político y definir su posicionamiento de cara a los próximos escenarios electorales.

Los gobernadores de la UCR en durante la elección de la mesa directiva del Comité Nacional.

Perfil de Leonel Chiarella

Leonel Chiarella es Intendente de Venado Tuerto desde 2019 cuándo asumió su primer mandato con 30 años. Fue reelecto en 2013 con el apoyo del 83% de sus vecinos. “Cuándo no se roba los recursos alcanzan”, es su frase de cabecera para definir la necesidad de tener “un estado eficiente”.

Chiarella lleva seis años gobernando con superávit y desarrollando una activa política de obra pública que incluyen una amplia red de jardines para primera infancia, incluido el único Jardín maternal nocturno del país; de salas de Salud; de políticas culturales y deportivas. El intendente tiene también como acción de gestión la articulación público privada con las importantes empresas que están instaladas en Venado Tuerto.

Al igual que el gobernador Pullaro, a quién acompaña desde sus tiempos de estudiante en Rosario, Chiarella hizo de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, otro de sus ejes de gestión y cuándo se lo consulta siempre responde que “denuncia con nombre y apellido a los responsables del narcotráfico”, problemática que juzga como el principal problema político de Argentina.