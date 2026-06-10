En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Estados Unidos
Irán
CONFLICTO BÉLICO

Estados Unidos volvió a atacar a Irán y crece la tensión en Medio Oriente

Es la segunda jornada consecutiva de bombardeos ordenados por Washington en medio de una creciente crisis regional que amenaza con romper el alto el fuego de abril.

Banner Seguinos en google DESK
EstadosUnidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán y crece la tensión en MedioOriente. (Foto: Reuters)

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente. (Foto: Reuters)

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este miércoles por la noche luego de que Estados Unidos confirmara una nueva serie de ataques aéreos contra objetivos ubicados en Irán. Se trata de la segunda jornada consecutiva de bombardeos ordenados por Washington en medio de una creciente crisis regional que amenaza con romper el equilibrio alcanzado tras el alto el fuego de abril.

Leé también Israel y Líbano acordaron iniciar negociaciones mediados por EEUU mientras crece la tensión con Irán
Reunión entre el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter (izquierda); el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio (centro); y la embajadora de Líbano en EE UU, Nada Hamadeh Moawad, junto a otros altos cargos estadounidenses, este martes en Washington.Associated Press/LaPresse (APN)

El anuncio fue realizado por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que informó que las operaciones fueron ejecutadas como una acción de “legítima defensa” frente a lo que calificó como agresiones continuas por parte de la República Islámica.

Tras el inicio de los bombardeos, medios iraníes reportaron explosiones en distintas zonas del país, especialmente en el sur, cerca del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el CENTCOM confirmó que las fuerzas estadounidenses comenzaron a lanzar ataques contra “múltiples objetivos” dentro del territorio iraní.

Según la versión oficial, la operación fue autorizada directamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y responde a una serie de incidentes registrados en los últimos días. “Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos iniciaron ataques adicionales de defensa propia contra múltiples objetivos en Irán”, señalaron desde el organismo militar.

el-presidente-de-estados-unidos-donald-trump-foto-reuters-jonathan-ernst-YZ5V2QVE7NHX3OKUUTCOMC4T5A
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Reuters)

Aunque Washington no brindó detalles sobre los blancos alcanzados ni sobre la duración de la ofensiva, funcionarios estadounidenses habían anticipado horas antes que se preparaba una respuesta militar contundente. Poco después del anuncio estadounidense, medios iraníes informaron fuertes explosiones en varios puntos del sur del país.

Los reportes mencionaron detonaciones en la ciudad portuaria de Bandar Abás, en la isla de Qeshm y en las localidades de Minab y Sirik, todas ubicadas en una región clave por su cercanía al estrecho de Ormuz.

Este corredor marítimo es considerado uno de los puntos estratégicos más sensibles del planeta, ya que por allí circula una parte significativa del comercio energético mundial. Hasta el momento, las autoridades iraníes no difundieron un balance oficial sobre daños o víctimas.

La escalada que volvió a encender el conflicto

Los nuevos ataques se producen después de que Estados Unidos acusara a Irán de estar detrás de una agresión contra un helicóptero militar estadounidense en la región. Según Washington, dos soldados sobrevivieron al incidente y la respuesta militar fue diseñada para evitar nuevas acciones hostiles.

Horas antes del bombardeo, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, había advertido desde la sede del CENTCOM que Estados Unidos respondería “con fuerza” a cualquier amenaza contra sus tropas.

El propio Donald Trump también había anticipado durante una actividad en la Casa Blanca que su administración actuaría con dureza frente a Irán.

nuevo-ataque-de-eeuu-contra-iran-foto-de-archivo-reuters-3EQQ44Z6PNHAHCVRBC2C6PZOJ4
Nuevo ataque de EE.UU. contra Irán (Foto de archivo: Reuters)

Nuevo ataque de EE.UU. contra Irán (Foto de archivo: Reuters)

Máxima tensión tras el alto el fuego

La nueva ofensiva representa uno de los momentos más delicados desde el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, que había reducido temporalmente las hostilidades entre Irán, Israel y Estados Unidos.

En las últimas jornadas, Washington lanzó ataques sobre distintos puntos del sur iraní como represalia por presuntas agresiones contra sus fuerzas en la región.

Por su parte, medios iraníes sostuvieron que Teherán respondió con ataques contra objetivos militares estadounidenses en varios países de Medio Oriente, entre ellos Jordania, Kuwait y Baréin. Sin embargo, esa versión fue rechazada por las autoridades estadounidenses.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estados Unidos Irán Medio Oriente
Notas relacionadas
Donald Trump canceló el viaje de la delegación de EEUU a Pakistán para los diálogos con Irán
Donald Trump dijo que EEUU e Irán están "cada vez más cerca" de alcanzar un acuerdo
Le hizo la peor barbarie al bebé de su vecino y quiso salir del país

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar