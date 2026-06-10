Estados Unidos volvió a atacar a Irán y crece la tensión en Medio Oriente

Según la versión oficial, la operación fue autorizada directamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y responde a una serie de incidentes registrados en los últimos días. “Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos iniciaron ataques adicionales de defensa propia contra múltiples objetivos en Irán”, señalaron desde el organismo militar.

el-presidente-de-estados-unidos-donald-trump-foto-reuters-jonathan-ernst-YZ5V2QVE7NHX3OKUUTCOMC4T5A El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Reuters)

Aunque Washington no brindó detalles sobre los blancos alcanzados ni sobre la duración de la ofensiva, funcionarios estadounidenses habían anticipado horas antes que se preparaba una respuesta militar contundente. Poco después del anuncio estadounidense, medios iraníes informaron fuertes explosiones en varios puntos del sur del país.

Los reportes mencionaron detonaciones en la ciudad portuaria de Bandar Abás, en la isla de Qeshm y en las localidades de Minab y Sirik, todas ubicadas en una región clave por su cercanía al estrecho de Ormuz.

Este corredor marítimo es considerado uno de los puntos estratégicos más sensibles del planeta, ya que por allí circula una parte significativa del comercio energético mundial. Hasta el momento, las autoridades iraníes no difundieron un balance oficial sobre daños o víctimas.

La escalada que volvió a encender el conflicto

Los nuevos ataques se producen después de que Estados Unidos acusara a Irán de estar detrás de una agresión contra un helicóptero militar estadounidense en la región. Según Washington, dos soldados sobrevivieron al incidente y la respuesta militar fue diseñada para evitar nuevas acciones hostiles.

Horas antes del bombardeo, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, había advertido desde la sede del CENTCOM que Estados Unidos respondería “con fuerza” a cualquier amenaza contra sus tropas.

El propio Donald Trump también había anticipado durante una actividad en la Casa Blanca que su administración actuaría con dureza frente a Irán.

nuevo-ataque-de-eeuu-contra-iran-foto-de-archivo-reuters-3EQQ44Z6PNHAHCVRBC2C6PZOJ4 Nuevo ataque de EE.UU. contra Irán (Foto de archivo: Reuters)

Máxima tensión tras el alto el fuego

La nueva ofensiva representa uno de los momentos más delicados desde el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, que había reducido temporalmente las hostilidades entre Irán, Israel y Estados Unidos.

En las últimas jornadas, Washington lanzó ataques sobre distintos puntos del sur iraní como represalia por presuntas agresiones contra sus fuerzas en la región.

Por su parte, medios iraníes sostuvieron que Teherán respondió con ataques contra objetivos militares estadounidenses en varios países de Medio Oriente, entre ellos Jordania, Kuwait y Baréin. Sin embargo, esa versión fue rechazada por las autoridades estadounidenses.