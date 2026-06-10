Laura Ubfal enfrentó las críticas por sus dichos contra las botineras y fue por más: "No veo que sean heroínas"

Laura Ubfal eligió el piso de LAM (América TV) para responder a la polémica que se generó tras sus dichos sobre las botineras. Allí explicó el contexto de sus declaraciones en Bondi Live y buscó dejar en claro cuál fue su intención.
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Tras el revuelo por sus dichos sobre las botineras, Laura Ubfal respondió a las críticas en LAM y ratificó su postura.
Laura Ubfal eligió el piso de LAM (América TV) para responder a la polémica que se generó tras sus dichos sobre las botineras. Allí explicó el contexto de sus declaraciones en Bondi Live y buscó dejar en claro cuál fue su intención.
"Y, entre otros comentarios, sale el tema de Muchachas, este documental que hicieron hace dos años. Le pagaron a las chicas, todas contentas, todo bien. Entonces, comento que no veo que las chicas estas sean heroínas. Me parece bárbaro que hayan hecho un documental, pero para mí no tiene más valor que cualquier mujer, y hay un montón de mujeres que tienen mucho más valor por sí mismas que ser 'mujer de...'. No les quito mérito", señaló Ubfal.
La periodista continuó con su explicación: "Después, no sé cómo dicen la frase de cómo viven. 'Viven bien, no te preocupes', le digo a Flor, que es mi compañera, bromeando. Pero yo no les quito mérito, pero me parece que hay un millón de otras mujeres que tienen tanto mérito en tener documentales como la mujer de los jugadores. Entiendo que es el Mundial, entiendo que es un negocio, entiendo todo".
En su defensa, agregó una reflexión más amplia: "Pero es como descubrir que hay siempre detrás de un gran hombre y de una gran mujer. ¿Qué han descubierto? La historia de la humanidad".
Acto seguido, Carolina Molinari -angelita del ciclo y exbotinera- intervino para dar su propia visión: "No es un mérito en sí mismo ser mujer de un jugador de fútbol. Yo también lo veo de esa manera, de hecho hice un móvil con SQP y esa es mi opinión".
En Bondi Live, la periodista lanzó una crítica que rápidamente generó repercusión: "Hay varios programas que hablan de las mujeres de los futbolistas, que el único mérito que tienen es ser mujeres de futbolistas. Hay tantas mujeres maravillosas, chicos. Que sea mujer de futbolista, no te da crédito de nada".
Con el mismo tono, Ubfal reforzó su postura y agregó: "Algunas tienen que tener crédito por ellas, pero por ser 'mujer de...' a mí no me da ninguna...".
En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre recogió el tema y reaccionó: "Destrabó un nuevo odio. Ahora odia a las botineras, donde me siento partícipe, porque por más que Diego se retiró hace 30 años, yo me casé con un jugador de fútbol".
La conductora fue más allá y analizó el trasfondo de los dichos: "El resumen de lo que acabamos de ver es resentimiento al palo. Primero, no me siento tocada, yo soy mujer de una exfutbolista. Me hice conocida por llamarme Latorre, pero después lo sostuve".
Con tono crítico, Latorre le pidió a Ubfal más empatía hacia las mujeres que acompañan a los futbolistas: "Laura, tendrías que ser un poco más empática con la mujer. Casi todas trabajan, y si no trabajan es por elección. Parece que les molesta la guita, el éxito".
De esta manera, la discusión volvió a instalar a Ubfal en el centro de la polémica, mientras Latorre defendió con firmeza el rol de las llamadas “botineras” desde su propia experiencia.