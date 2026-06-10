A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Durísimo

El gesto de Eduardo Carrera con su hija que provocó una explosiva respuesta de su ex: "Desilusión"

Romina Orthusteguy volvió a apuntar contra Eduardo Carrera luego de que el exparticipante de Gran Hermano decidiera contactarse por primera vez con su hija, Mía.

10 jun 2026, 21:08
Banner seguínos en google Primicias Ya
El gesto de Eduardo Carrera con su hija que provocó una explosiva respuesta de su ex: Desilusión
El gesto de Eduardo Carrera con su hija que provocó una explosiva respuesta de su ex: Desilusión

El gesto de Eduardo Carrera con su hija que provocó una explosiva respuesta de su ex: "Desilusión"

El gesto de Eduardo Carrera con su hija que provocó una explosiva respuesta de su ex: Desilusión

El gesto de Eduardo Carrera con su hija que provocó una explosiva respuesta de su ex: "Desilusión"

Tras abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Eduardo Carrera comenzó a ponerse al día con todo lo que ocurrió mientras permanecía aislado. Entre las situaciones que más lo movilizaron estuvo la exposición pública de aspectos de su historia personal luego de que su expareja, Romina Orthusteguy, y su hija Mía se refirieran al vínculo familiar en distintas apariciones mediáticas.

Según revelaron en Los Profesionales con Flor (El Nueve), el exjugador tomó la iniciativa y decidió dar un primer paso para intentar acercarse a la joven. Para ello, utilizó las redes sociales y le envió un mensaje privado a través de Instagram con la intención de abrir un canal de diálogo.

"Si bien ella siempre estuvo ilusionada porque algún día la contactara, le generó una mezcla de sorpresa y desilusión, la descolocó un poco la forma y la frialdad de las palabras. De todas maneras, ella le respondió, le dijo que estaba al tanto de lo que había conversado él conmigo, que ya tenía su número de teléfono y que, cuando lograra procesar todo lo que estaba pasando y se sintiera preparada, ella se iba a comunicar con él", reveló Romina al ciclo.

Por su experiencia con Carrera, Romina advirtió: "Le dije que, si realmente había un interés en acercarse a Mía, que primero debe manejarse con la verdad porque es muy difícil construir algo cuando existe una diferencia tan grande entre lo que él cuenta y lo que realmente pasó". "Le pedí que facilitara el encuentro entre los hermanos, que no ponga impedimentos", siguió su relato.

Embed

Cómo reaccionó Eduardo Carrera al ver a su hija

La aparición de Mía en Corta por Lozano (América TV) generó una profunda reacción en Eduardo Carrera, quien no ocultó la emoción al verla por primera vez. Mientras observaba las imágenes, se mostró impactado por el parecido de la joven con su madre y dejó escapar un comentario cargado de sensibilidad: “Se parece mucho a la madre… es preciosa ”.

A medida que avanzaba la conversación, el exjugador de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) fue dejando de lado cualquier tipo de reserva y se sinceró sobre una de las situaciones más dolorosas de su vida. Conmovido, expresó su deseo de que toda esta exposición sirva para abrir una puerta al diálogo y reconstruir vínculos que permanecen rotos desde hace años.

Espero que esto sirva para que se pueda resolver. Ella tiene otra parte de su familia que también la puede conocer y que forma parte de su historia. Si a mí no me quiere aceptar, es totalmente entendible y le voy a pedir perdón mil millones de veces. Pero también tiene un hermano que tal vez quiera conocer. Sería hermoso ”.

En ese marco, también hizo referencia a otras relaciones familiares que atraviesan un momento delicado y dejó al descubierto la compleja realidad personal que enfrenta lejos de las cámaras. “Con mi mamá no tengo relación”, reconoció, evidenciando que las fracturas en su entorno familiar exceden el vínculo con su hija y forman parte de una historia marcada por distancias, desencuentros y cuentas pendientes.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Eduardo Carrera

Lo más visto