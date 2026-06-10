El gesto de Eduardo Carrera con su hija que provocó una explosiva respuesta de su ex: "Desilusión"

Embed

Cómo reaccionó Eduardo Carrera al ver a su hija

La aparición de Mía en Corta por Lozano (América TV) generó una profunda reacción en Eduardo Carrera, quien no ocultó la emoción al verla por primera vez. Mientras observaba las imágenes, se mostró impactado por el parecido de la joven con su madre y dejó escapar un comentario cargado de sensibilidad: “Se parece mucho a la madre… es preciosa ”.

A medida que avanzaba la conversación, el exjugador de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) fue dejando de lado cualquier tipo de reserva y se sinceró sobre una de las situaciones más dolorosas de su vida. Conmovido, expresó su deseo de que toda esta exposición sirva para abrir una puerta al diálogo y reconstruir vínculos que permanecen rotos desde hace años.

“Espero que esto sirva para que se pueda resolver. Ella tiene otra parte de su familia que también la puede conocer y que forma parte de su historia. Si a mí no me quiere aceptar, es totalmente entendible y le voy a pedir perdón mil millones de veces. Pero también tiene un hermano que tal vez quiera conocer. Sería hermoso ”.

En ese marco, también hizo referencia a otras relaciones familiares que atraviesan un momento delicado y dejó al descubierto la compleja realidad personal que enfrenta lejos de las cámaras. “Con mi mamá no tengo relación”, reconoció, evidenciando que las fracturas en su entorno familiar exceden el vínculo con su hija y forman parte de una historia marcada por distancias, desencuentros y cuentas pendientes.