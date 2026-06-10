Yanina Latorre fulminó a Laura Ubfal tras sus dichos sobre las botineras: "Es resentimiento al palo"

Con tono crítico, Latorre le pidió a Ubfal más sensibilidad hacia las mujeres que acompañan a los futbolistas: "Laura, tendrías que ser un poco más empática con la mujer. Casi todas trabajan, y si no trabajan es por elección. Parece que les molesta la guita, el éxito".

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Qué dijo Yanina Latorre sobre la polémica entre Florencia Peña y Laura Ubfal

El cruce que generó Laura Ubfal con sus declaraciones sobre Florencia Peña sumó una nueva voz: la de Yanina Latorre. Desde LAM (América TV), la panelista compartió su visión y analizó los dichos de la periodista, aportando su mirada sobre el debate.

"Yo no creo que haya tenido mala intención, pero creo que en esta se equivocó. No creo que Flor ni Marley sexualicen a sus hijos. Creo que es un chiste entre padres e hijos. Son chiquitos de ocho años, la nenita es mucho más chica. Y me parece que juzgarlos desde ese lugar o tratarlos como que el chico es un futuro incel, que el incel es una persona que se siente rechazado por las mujeres, que va duro contra las mujeres y que es un resentido. El hijo de Flor Peña no se lo ve resentido. Es un niño de ocho años que creo que no tiene mucha conciencia. Hacía una broma de que le gustaba una chica que iba con todos. Me pareció una broma entre padres e hijos donde innecesariamente después de un mes, no sé por qué lo toma ahora Laura, pues esto fue hace un mes. Ellos tienen una comunidad muy fuerte. En su momento se viralizó todo lo que dijo y quedó más como un chiste de Flor tierno con el hijo. Me dio ternura y es gracioso. Si no, en su momento ya lo hubieran cancelado. Viste que hoy en día cualquier cosa que decís en la tele o en un streaming, la gente te cancela y no fue lo que pasó con ellos", reflexionó la conductora de Sálvese quien pueda.

Cuando se le recordó que Ubfal había puesto el foco en la maternidad de Peña, Latorre respondió con firmeza: "Me parece que es un poco fuerte cuestionar la maternidad de Flor Peña. Porque también se la cuestionó mucho con su hijo Juan. Acordate cuando él iba al Bailando y el chico iba vestido de rosa o usaba carterita. Todo el mundo la cuestionaba y era una elección del chico. Estamos hablando de un niño de ocho años. Creo que tratarlo de como que es un posible germen o empatarlo con la aparición de Agostina asesinada me parece muy fuerte y muy doloroso para Flor Peña".

La panelista también se refirió a Marley y defendió su rol como padre: "Yo no me hubiera metido ahí. Laura debe tener sus razones. No creo que lo haya hecho de turra ni de hija de pu... La conozco y sé que no es así. Pero hoy cuando vi la parte, que no había visto, que habla de Marley y de su hija en un momento muy tierno con el productor de Luzu, me parece que decir que Marley está sexualizando a la hija es como fuerte".

En ese sentido, Latorre sostuvo que tanto Peña como Marley son buenos padres y que la crítica excedió los límites: "Está juzgando la paternidad y la maternidad de dos personas que creo que los dos son muy buenos padres. O sea, es un chiste, es un código. Un chico a los ocho años no está ni siquiera hormonado y no tiene idea lo que es ni el rechazo de una mujer, ni habla desde un lugar sexual. Yo creo que cuando hablás de un noviazgo... Yo soy mamá de hombre y de mujer. Laura decía que no tenía hijos varones, pero que creía que las madres de hombres tenemos que tener más responsabilidad".

"Yo creo que la responsabilidad, sea hombre o mujer tu hijo, es la misma, con los chicos se debe hablar, hay que explicarles todo", remarcó.

Y cerró con una advertencia sobre las consecuencias: "Ahora Flor está barajando la posibilidad de iniciarle acciones legales, en el colegio se empezó a hablar del tema, la llamaron a una reunión. Yo si fuera Flor estaría tan enojada como está ella".