La vecina de Cristina Kirchner contó en "Animales Sueltos" cómo cambió la seguridad en el edificio tras el atentado

La entrevistada dejó en evidencia que, antes del atentado a Cristina Kirchner, cualquier persona que la visitaba podía tener acceso a la casa de la Vicepresidenta en caso de confundirse de piso al utilizar el ascensor.

"Me ha pasado de bajar del ascensor y encontrarme con la Vicepresidenta cuando ella ingresaba. Avisé en su momento que se debía chequear que el ascensor esté vacío cuando ella esté por subir (en torno a la seguridad de la vicepresidenta)", dijo.

En otro tramo de la charla, Tezanos Pinto se desligó de algunas versiones periodísticas que en los últimos días la vincularon con los detenidos: "Nunca me contacté con Sabag ni Brenda".

También aclaró que "las banderas colgadas" en su departamento nunca fueron contra Cristina Kirchner, sino contra la dirigencia política. "Me expresé como una ciudadana", indicó.

Atentado a Cristina Kirchner: la Justicia ordenó reforzar la custodia

salida cristina kirchner telam.jpg Atentado a Cristina Kirchner, EN VIVO: el minuto a minuto del ataque a la vicepresidenta (Foto: Télam).

La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó reforzar la custodia de la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos. Una decisión tomada en el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre en la puerta de la casa de la titular del Senado.

La orden ocurre luego de conocerse nuevas pruebas que indican que Fernando Sabag Montiel, el agresor de la expresidenta, y su novia, Brenda Uliarte, no sólo premeditaron el ataque sino que intentaron varias veces cometer el asesinato en medio de la multitud que se reunió los días anteriores a apoyar a Kirchner.

Este lunes, la causa que llevan adelante Capuchetti y el fiscal Carlos Rivolo advirtió sobre la planificación de la "Banda de los Copitos", como se denomina al grupo de vendedores de copos de azúcar que integra la pareja detenida, entre otros, para atentar contra la vida de la expresidenta.

El atentado fue planificado y hubo varios intentos de asesinato

Según los mensajes encontrados entre ellos, los sospechosos ya habían intentado asesinar a Kirchner en la vía pública en reiteradas ocasiones de las últimas semanas, cuando una multitud de militantes organizó una vigilia en la puerta de su casa en Juncal y Uruguay como muestra de respaldo en medio del desarrollo del juicio por la causa Vialidad.

Se trata de un intercambio ocurrido el día sábado 27 de agosto que decía de parte de Sabag Montiel: “No, ya se me metió adentro y el escenario el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada”.

Brenda Elizabeth Uliarte novia sabag.jpg Brenda Uliarte tras ser detenida (Foto: PFA).

Además de mencionar que había cámaras de canales de televisión en la zona, el detenido le dijo a Uliarte que “hay poca gente”, algo que empeoraba su plan. “La gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde. O sea, son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido. ¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió la siguieron y ahí tendría que haber sido”, sumó.

Los mensajes ahora forman parte del expediente de la causa y la jueza dispuso nuevamente el secreto de sumario, que se había levantado cuando se conocieron las fotos de Sabag Montiel con el arma del atentado.

Tras esta revelación, es inminente el procesamiento de ambos pero para ello la jueza deberá ampliar la indagatoria de los detenidos ya que hay nuevas pruebas en la investigación.